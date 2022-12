Parco Unità d'Italia, gli utenti chiedono più servizi

17 dicembre 2022 a

“Il parco Unità d’Italia è stato inaugurato nel 2010 e da allora vengono promessi servizi di vario tipo in questo luogo che nel tempo è anche divenuto molto frequentato. Ma chi abita nella zona e chi frequenta il parco da anni attende invano: ancora, infatti, non abbiamo visto niente di quanto era stato promesso”. Ci scrive un nostro lettore, Alessandro Burroni, che riporta ciò che tanti abitanti della zona di Pescaia e dei Cappuccini lamentano da alcuni anni.

Dicono, infatti, che il parco Unità d’Italia è rimasto una sorta di incompiuta: inaugurato in pompa magna nel 2010, quindi ormai quasi tredici anni fa, come una nuova e importante area verde a pochi passi dal centro cittadino e come luogo di incontro, di svago e di camminate in realtà non è stato poi mai effettivamente potenziato e sviluppato.

E rimane lì, così com’era dodici anni fa. È comunque molto frequentato da chi si ferma a fare una passeggiata per godere di un po’ di verde a qualche centinaia di metri dal centro storico. Ed è visitato pure da stranieri e turisti, che possono lasciare la propria auto nelle vicinanze e poi raggiungere a piedi il centro grazie al camminatoio realizzato anch’esso alcuni anni or sono pure per agevolare l’uscita da scuola di tanti studenti delle superiori (dell’istituto Sallustio Bandini e del liceo scientifico Galileo Galilei in primis) per raggiungere una frequentata fermata dell’autobus.

“Sono passati dodici anni, ormai quasi tredici, dal momento dell’inaugurazione e in tutto questo arco temporale non sono stati neppure installati o predisposti dei bagni pubblici – afferma Alessandro Burroni –. C’era sindaco Maurizio Cenni in quel momento e da allora sono passate varie amministrazioni comunali, eppure tutto è rimasto come era. Si doveva fare un chiosco per mangiare un panino o un gelato, per acquistare una bottiglietta d’acqua. E con quello sarebbero stati posizionati anche dei servizi igienici. È incredibile che un parco così grande e frequentato, alle porte della città, non metta a disposizione dei bagni per i propri visitatori. E infatti capita che chi arriva qui di notte faccia i propri bisogni sull’erba e per terra”.



