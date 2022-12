Siena, giunta approva il progetto di fattibilità per il campo da rugby all'Acquacalda

16 dicembre 2022 a

Procede il progetto di dotare gli impianti sportivi dell'Acquacalda di un campo da rugby che prenda il posto del polveroso Sabbione, senza un filo d'erba e dall'aspetto eroico e pionieristico, tanto da essere stato incluso tra le immagini più iconiche della palla ovale in uno spot per i Mondiali, ma decisamente poco funzionale per un movimento in crescita e per un Cus Siena che lotta sugli scenari della serie B, dove il livello richiesto, a un passo dalla A, è ben altro.

Impianto del rugby dell'Acquacalda: gestione fino a dicembre 2023 assegnata alla Asd Siena 2000

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del terreno di gioco, un via libera che riguarderà opere di adeguamento per un totale di 700.000 euro, rese possibili grazie alle risorse Pnrr che l’ente si è aggiudicato anche per il progetto legato alla realizzazione della cittadella dello sport, sempre nell’area dell’Acquacalda. Gli interventi riguarderanno prevalentemente il rifacimento del manto del campo e gli adeguamenti e l’ampliamento degli spogliatoi già esistenti.

“Si tratta di un altro passo – ha commentato l’assessore allo sport e all'edilizia sportiva Paolo Benini – compiuto da questa amministrazione che punta a garantire, alla città e non solo, un luogo sicuro e adeguato a uno sport, il rugby senese, che, negli ultimi anni, si è conquistato innumerevoli riconoscimenti. L’intento mio e del Comune è quindi quello di continuare a lavorare affinché si raggiunga l’obiettivo più ampio e ambizioso di dare a Siena una cittadella dello sport in cui famiglie, giovani e bambini possano conoscere il piacere di stare insieme e di vivere del tempo facendo attività fisica. Un’importante quanto efficace ed educativa lezione di inclusività sociale che lo sport è in grado di regalare”.

