Siena, il trasformista Andy Bellotti in diretta Rai per Telethon: "Seguitemi e donate per la ricerca"

È in corso la Maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai: domenica 18 dicembre si conclude una settimana all’insegna della solidarietà, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Proprio questa sera (16 dicembre 2022), sulle frequenze di Rai2, si parlerà senese all'interno della grande catena grazie alla quale è possibile donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie.

Dalle 19 sugli schermi nazionali sarà infatti ospite l'imitatore e trasformista Andrea "Andy" Bellotti, artista di Montepulciano in forte ascesa, che sta collezionando apparizioni sulle maggiori ribalte radiotelevisive al fianco di Amadeus, Carlo Conti, Fiorello, Max Tortora, Nino Frassica, Simona Ventura, tanto per citare solo alcuni nomi. Un appuntamento che già in tanti si sono segnati sull'agenda, e chi non lo ha fatto può programmare di accendere l'apparecchio per sorridere con i personaggi dell'istrionico poliziano, specializzato in donne (Gianna Nannini, Carmen Consoli, Ornella Vanoni e via dicendo), ma incisivo anche in campo maschile da Pupo, uno dei suoi storici cavalli di battaglia, a Gianni Morandi, passando da Cristiano Malgioglio e altre star.

"Incrociamo le dita - commenta Bellotti mentre scorre il conto alla rovescia che lo porterà alla sua apparizione. - Farò il mio lavoro, che amo moltissimo, e oltretutto per una buona causa. Non è la prima volta che mi esibisco per aiutare associazioni o raccolte fondi, per esempio sono molto legato alla Quavio e ho già allestito show in loro favore. Questa volta, per Telethon, è una cosa più grande, a livello nazionale, quindi invito tutti a seguirmi e a fare donazioni inviando un sms solidale al numero 45510: ognuno ha il valore di 2 euro".

