Siena Emma Villas, il dg Mechini: "Pelillo ha la nostra fiducia, sarà il coach per il resto della stagione"

"Omar Pelillo ha la nostra fiducia completa. La stessa cosa per quanto riguarda Omar Cruciani: saranno loro a guidare la squadra per la restante parte della stagione". Il direttore generale della Emma Villas, Fabio Mechini, promuove la nuova guida tecnica alla vigilia dell'inizio del girone di ritorno di Superlega. Anche se a Siena manca ancora una partita da recuperare per chiudere davvero l'andata: quella nella tana dei campioni d'Italia della Lube Civitanova Marche.

"Pelillo - prosegue il dirigente - è con noi da tanti anni, conosce bene le dinamiche societarie e ha il rispetto della squadra. Anche Cruciani ha lavorato con noi a più riprese, sia con il settore giovanile che in prima squadra. Non abbiamo alcun dubbio sulla loro professionalità e capacità di poter svolgere un buon lavoro. Saranno inoltre coadiuvati da Gianluca Carloncelli, volto noto nel dietro le quinte del volley, forte di una pluriennale presenza a Perugia come scoutman. Assisterà il nostro duo di tecnici nella preparazione settimanale del match analysis”. Intanto domenica 18 dicembre, alle 15.30, per la Emma Villas avrà inizio un intenso tour de force che vedrà i biancoblù impegnati in tre match di alto spessore: prima arriverà in viale Sclavo Trento. Continua la prevendita presso CiaoTickets e rivenditori autorizzati per questo che è l’ultimo match casalingo di questo 2022. La biglietteria presso il Palaestra sarà aperta oggi (16 dicembre 2022) e domani dalle ore 16 alle 19 e domenica in orario 10-13 e dalle 14 in poi. Successivamente mercoledì 21 ci sarà la trasferta a Civitanova per il recupero contro i tricolori, infine l’atteso match di Santo Stefano contro i neo campioni del mondo della Sir Safety Perugia al Palabarton.

L’ultima vittoria dei Leoni senesi contro Monza ha rimesso in moto la classifica e animato la battaglia per l’obiettivo salvezza, ma intanto alla chiusura del mercato se ne è andato via Swan Ngapeth, giocatore entrato nel roster biancoblù da questa estate. "Ha manifestato esigenze personali che la società ha accolto interrompendo il rapporto lavorativo. Tuttavia la sua assenza ci ha messo nelle condizioni di dover trovare nell’immediato un aiuto per gestire gli allenamenti della settimana con lo schieramento al completo. Per questo si sta allenando con noi Redi Bakiri, schiacciatore albanese classe 2000 proveniente da un’ultima esperienza in Austria con il Sk Aich/Dob”.

