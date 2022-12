Siena, ancora truffe agli anziani con la scusa del parente vittima di un incidente stradale

16 dicembre 2022 a

A Siena non si placa l’emergenza truffe nei confronti degli anziani. Solo nella giornata di martedì 13 dicembre 2022 ci sono stati quattro tentativi di estorcere denaro. Anche se solo uno è andato a segno, a situazione resta molto grave.

Il metodo utilizzato in tutti questi casi è quello del parente che ha avuto un incidente stradale. Una persona telefona e tiene in linea la vittima, dicendo che un congiunto sta male, è ricoverato in ospedale e ha bisogno urgentemente di soldi. Mentre chi è stato chiamato è al telefono, comprensibilmente confuso e sopraffatto dalla preoccupazione, un complice suona al campanello dicendo di essere l’avvocato del parente che è venuto a prendere il denaro, i gioielli e quant’altro. Le forze dell'ordine, però, hanno appurato che, tutte le volte che il bersaglio del raggiro ha proposto di richiamare in seguito, la truffa non è andata a buon fine. Laddove è rimasta al telefono, al trillo del campanello ha consegnato quanto chiesto.

Il questore di Siena Pietro Milone da tempo si sta battendo per cercare di contrastare questo fenomeno, anche organizzando incontri nelle contrade e lanciando appelli alla cittadinanza. "Quando anche solo una di queste truffe va a segno - afferma - mi dà fastidio. Questa gente continua a circolare per la città, sono fantasmi ed è impossibile capire chi sono. Il consiglio è sempre chiedere chi parla e il suo numero di telefono, dicendo che poi sarà richiamato. Una volta attaccata la cornetta, bisogna immediatamente avvertire le forze dell’ordine. La porta va aperta solo in presenza di parenti e amici, che possono essere testimoni, e soprattutto mai dare soldi a nessuno. Non esistono avvocati o poliziotti che vanno nelle case a prendere denaro e gioielli. Bisogna farsi lasciare i dati e avvertire la polizia. Sotto le Feste queste truffe si fanno più pressanti”.

