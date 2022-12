Siena, torture in carcere a Ranza: il pm chiede da 6 anni e 6 mesi fino a 8 anni e 4 mesi per gli agenti di Polizia Penitenziaria

16 dicembre 2022 a

Tortura in concorso, lesioni personali, minaccia, falso ideologico. Per queste accuse, a vario titolo, ieri la pm Valentina Magnini ha chiesto dure condanne per i cinque agenti di Polizia Penitenziaria a processo in relazione al caso del presunto pestaggio del detenuto tunisino nel carcere di Ranza, a San Gimignano, in provincia di Siena, avvenuto secondo chi accusa l'11 ottobre 2018, nel corso di un concitato trasferimento di cella nel reparto isolamento. Altri dieci dei quindici indagati in principio avevano già scelto la via del rito abbreviato.

Al termine di una lunga e laboriosa requisitoria durata oltre cinque ore, il pubblico ministero che ha condotto l'inchiesta ha richiesto al collegio presieduto dal giudice Simone Spina alte pene per i cinque operatori di Polizia: per uno quella più alta da 8 anni e 4 mesi, per un altro da 8 anni e 3 mesi, per due ha invece richiesto condanne da 7 anni e 6 mesi e per un quinto la pena più bassa, da 6 anni e 6 mesi. Istanze risultate elevate dal momento che la pm Magnini ha contestato, in concorso, il reato autonomo di tortura, partendo dai 5 anni e 3 mesi di pena dettati dal codice, il tutto aggravato dall'accusa di lesioni personali e dal falso ideologico, non contestato a un solo soggetto dei cinque. “Mi dispiace chiedere pene importanti – ha sottolineato il magistrato – ma quello che è successo al detenuto non dovrebbe mai succedere anche ad altri”. Prima di giungere alle sue conclusioni, la dottoressa Magnini aveva principiato spiegando la genesi dell'inchiesta, nata da alcune lettere inviate dagli altri detenuti del reparto isolamento e dalle rivelazioni di alcune educatrici del carcere, che avevano raccolto quanto visto e sentito dai reclusi per poi segnalarlo al provveditorato. “Tutte testimonianze coerenti e conformi, non strumentali a una richiesta di trasferimento” ha specificato il pm. Poi l'acquisizione del filmato, e le intercettazioni, alcune delle quali sono state citate testualmente in aula.

“E' una aggressione assolutamente ingiustificata – ha tuonato la pm Magnini – il detenuto è stato oggetto di un trattamento disumano e degradante".

La discussione proseguirà il 22 dicembre con l'inizio delle parti civili per proseguire poi a fine gennaio e inizio febbraio con i difensori degli imputati – gli avvocati Manfredi Biotti, Fabio D'Amato e Nicola Anelli - pronti a dare battaglia punto su punto come già fatto nel corso dell'istruttoria.

