Siena, riapre la Corticella del Santa Maria. Il sindaco De Mossi: "Crocevia di vita e cultura"

Doppio evento oggi, 15 dicembre 2022, al Santa Maria della Scala: dopo oltre due anni di lavori (l’intervento è iniziato nell’agosto del 2020), è stata restituita alla città di Siena la Corticella del Vecchio Spedale. Per lo storico taglio del nastro, niente di meglio che ospitare una mostra tra le più affascinanti e complesse che stanno girando l’Europa in questo periodo: Vivian Maier, The Self-Portrait and its Double, a cura di Anne Morin e Loredana De Pace. Si tratta degli autoscatti di una donna alla ricerca di una sua dimensione, stretta tra il ruolo di bambinaia per le ricche famiglie americane, il suo impulso per l’arte e una società statunitense che non dava spazio all’universo femminile. Una giornata speciale dunque, che ha visto anche un parterre importante durante la presentazione, dal sindaco di Siena Luigi De Mossi all’assessore alla cultura Pasquale Colella, passando per la presidentessa della Fondazione Santa Maria della Scala Lucia Cresti e la curatrice Loredana De Pace.

“Non è la prima volta che il Santa Maria della Scala ospita mostre sulla fotografia – dice il primo cittadino. - Per l’occasione abbiamo deciso di collocare l'esposizione negli spazi legati al restauro della Corticella. Si è conclusa la seconda parte dell’intervento di riqualificazione e rivitalizzazione del Santa Maria della Scala, dopo quella relativa all’antincendio. Un altro obiettivo raggiunto da questa amministrazione, con un cantiere concluso e uno spazio utilizzabile, anzi già utilizzato con questa esposizione. Restituiamo alla comunità quello che era uno snodo dei percorsi all’interno del Vecchio Spedale, conosciuto come Corte della cisterna, ma mi piace pensare che fosse un punto dove convergevano uomini e merci, che arrivavano dalla strada coperta e dalla sovrastante porta dei vetturali. Ecco, adesso è un vero e proprio crocevia culturale, un ambiente rinnovato e moderno”.

Lucia Cresti, al vertice della Fondazione, aggiunge: “E’ un importante recupero di uno spazio carissimo a noi senesi, che possiamo finalmente usufruire di una corte trecentesca splendida, ma anche di tutti i magazzini della Corticella, che erano chiusi ormai da troppo tempo. Uno snodo fondamentale, sia dal punto di vista storico che artistico, di questo grande edificio che è il Santa Maria della Scala”.

