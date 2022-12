Siena, visite a lume di candela: protesta dei medici di famiglia per la mancanza di aiuti contro il caro bollette

15 dicembre 2022 a

Visite a lume di candela negli ambulatori. E' questa la singolare forma di protesta attuata oggi (15 dicembre 2022) dai medici di famiglia per porre l'attenzione sui mancati aiuti per la categoria in questo momento di difficoltà legata al caro bollette. "I rincari ci sono anche per noi - sottolinea il segretario provinciale Siena Fimmg Maurizio Pozzi. - Se si continua a sottovalutare il problema non avremo mai una sanità efficiente sul territorio. Il Governo ha predisposto aiuti alle categorie più colpite, ma i medici di medicina generale sono stati ignorati anche nella stesura di questo provvedimento. Per questo abbiamo organizzato questa iniziativa simbolica: il lumino rappresenta la credibilità del sistema sanitario nazionale che pian piano si spegnerà perché non ci saranno più medici disposti a lavorare in condizioni simili. I medici di famiglia ormai ricoprono una posizione intermedia che li ha resi invisibili ai sostegni statali a differenza di piccole aziende e dipendenti pubblici. Anche se sono liberi professionisti e come tali sostengono tutti gli oneri di gestione del proprio studio e della propria attività, infatti, operano in convenzione con lo Stato”.

La questione sul piatto è complessa: “Il Pnrr obbliga a fare delle riforme a partire dalla riorganizzazione delle cure territoriali a fronte delle quali c'è una somma cospicua di finanziamenti, parliamo di 10 miliardi di euro. Si tratta di una rivoluzione organizzativa decisamente importante: per realizzarla deve transitare in gran parte attraverso un accordo collettivo nazionale dei medici presenti sul territorio. Sarà una scommessa sul ruolo che possono avere i professionisti nell'offrire una nuova sanità territoriale di prossimità, maggiormente accessibile e funzionale al decongestionamento dell'ospedale, affinché sia sempre più di qualità”.

“Accanto a questo però - prosegue Pozzi - dobbiamo considerare che i medici di medicina generale per essere lavoratori convenzionati sono partite Iva, dunque aziende che hanno sulle loro spalle ogni tipo di spesa per mandare avanti l'attività, tutte aumentate vertiginosamente per via della crisi. Insomma è vero che si deve investire sul territorio per dare risposte adeguate alla collettività, però ci si scorda che anche i medici devono pagare le bollette. Tanto per fare un esempio, il riscaldamento per una struttura sanitaria come quella di Fontebecci, circa 550 metri quadrati, è aumentato del 30%. Si tratta di 5 mila euro in più a carico del medico. Come si fa a organizzare una nuova sanità quando non si sa come lavora un medico che ha su di sé tutti gli oneri del Ssn?”

