Siena, il Congresso Filctem Cgil a Chianciano Terme rielegge Luisella Brivio segretaria generale

Si è svolto il 14 dicembre, presso la Sala Fellini del Parco Acqua Santa di Chianciano Terme, il IV Congresso provinciale della Filctem Cgil di Siena, categoria sindacale che rappresenta i lavoratori del chimico-farmaceutico, tessile ed energetico.

Erano presenti 51 delegati e delegate ed hanno portato il loro contributo il Segretario della Camera del Lavoro di Siena Fabio Seggiani, il Segretario Generale della Filctem Cgil Toscana Fabio Berni e Sergio Cardinali della Filctem Cgil Nazionale.

Dopo i saluti del Sindaco del Comune di Chianciano Terme Andrea Marchetti, la Segretaria Generale uscente della Filctem Cgil Siena Luisella Brivio ha illustrato la sua relazione, evidenziando come l’arma vincente contro ogni attacco ai diritti e alla dignità dei lavoratori sia il lavoro di squadra, per questo ha ringraziato i delegati e le delegate sindacali per l’importante ruolo che svolgono ogni giorno nei luoghi di lavoro, sottolineando come proprio loro siano la forza del sindacato e lo sprone più giusto per affrontare le sfide del futuro.

Dopo la relazione della Segretaria sono intervenuti vari delegati e delegate che hanno offerto un importante apporto alla discussione parlando delle loro esperienze nelle aziende di appartenenza, del ruolo di rappresentanti sindacali e delle difficoltà del mondo del lavoro oggi.

La Filctem Regionale e la Filctem Nazionale hanno evidenziato la trasversalità della Categoria e il ruolo determinante nelle transizioni ecologiche, industriali e sociali. Il Segretario provinciale della Camera del Lavoro ha ricordato le tante vertenze aperte in condivisione con la Categoria sindacale e l’importanza dello sciopero generale di venerdì 16 dicembre.

Al termine dei lavori Luisella Brivio è stata rieletta all’unanimità Segretaria Generale della Filctem Cgil Siena.

