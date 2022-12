Siena, lettera a Babbo Natale del presidente Montanari che attacca: "Io resto qui, i sedicenti tifosi si mettano l'animo in pace"

15 dicembre 2022 a

Il presidente del Siena, Emiliano Montanari, ha deciso di precorrere i tempi e ha già scritto la letterina a Babbo Natale. Dopo aver chiesto la pace nel mondo (e per sempre), è sceso più nello specifico, lanciando messaggi al vetriolo a chi, evidentemente, sta contestando il suo operato fino a fargli i conti in tasca. "Vorrei vincere il campionato (o arrivare ai playoff) - si legge. - Vorrei riuscire a costruire una squadra di campioni (prima come uomini e persone corrette e perbene nella vita come negli spogliatoi, e poi come calciatori in campo). Vorrei che tanti sedicenti tifosi non frequentassero amici al bar", locali a suo parere frequentati da persone che si reputano "professionisti dell'informazione i quali frequentano altri amici che si credono politici, e, se proprio non ne potessero fare a meno, che cambiassero amici o cambiassero almeno bar. Vorrei che tanti sedicenti tifosi che pensavano di non vedere questa proprietà mangiare il panettone cominciassero a comprare la colomba di Pasqua e a mettersi l’anima in pace", anche perché di fronte alle voci che "arriva lo straniero", la risposta è che "all’orizzonte non arriva neanche un italiano, perché a oggi, nessuno la chiede e nessuno la cerca questa squadra. Tranquilli, i soldi il presidente non li chiederà ai sedicenti tifosi, anche perché se dovessero tirarne fuori quanti ne hanno tirati fuori durante l’azionariato popolare, allora si va in Eccellenza senza passare per la D".

Gli affondi proseguono: "Vorrei che tanti leoni da tastiera, che scrivono sui social solo quando le cose vanno male e non si fanno mai leggere quando vanno bene, e pensano di sapere tutto di tutti, almeno evitassero di scrivere durante l’orario di lavoro, soprattutto se il lavoro è statale. Quante cose vorrei Babbo Natale. Spero non troppe, altrimenti oltre a definirmi permaloso diranno che sono anche pretenzioso". E poi: "Se io non fossi qui, oggi, nel posto dove sono, il calcio qui non esisterebbe. Lo sanno tutti ma non lo dice nessuno. Il calcio è questo. Nessuno ti dirà mai grazie. Il tifoso è troppo impegnato a tifare e ricordare tutte le cose non fatte o non dette da alcuni presidenti, direttori e allenatori. Spesso si dimentica di ricordarsi quello che alcuni sedicenti tifosi hanno fatto o detto. Esistono ed esisteranno cattivi presidenti, dirigenti e allenatori. Ma esistono ed esisteranno sempre anche cattivi tifosi".

Per concludere la lettera, Montanari sottolinea: "Chiaramente esistono anche tifosi storici, fantastici, indescrivibili e forse anche tifosi unici. Voglio parlarti di una tifosa per me unica. L’ho incontrata nell’area Hospitality del nostro stadio “Franchi”. Donna meravigliosa, con una figlia che deve costantemente accudire. Abbonata da sempre, viene a vedere la partita perché in quei 90 minuti vuole respirare e sognare. Vuole fuggire dall’amarezza e dalla stanchezza di una vita che certamente non le ha sorriso. Vedi Babbo Natale, questa tifosa ha chiesto a me (a me ti rendi conto?), di firmarle la sciarpa dove ci sono tutte le firme di presidenti e calciatori che hanno fatto la storia della sua squadra del cuore. Ringrazio Dio per aver permesso nella mia vita di poter ricevere una simile richiesta. Non merito questo onore. Ma fino a quando sarò presidente, prenderò le mie decisioni (provando, cercando e sperando di prenderle sempre correttamente), pensando al più profondo rispetto verso questa tifosa che per me rappresenta tutti i veri tifosi che amano e supportano la propria squadra del cuore. Io so che i tifosi veri sono tanti e che sono la maggior parte, ed hanno e avranno sempre tutto il mio rispetto e tutta la mia attenzione e dedizione. Auguro a tutti loro di cuore un sereno Natale con le proprie famiglie. A tutti gli altri - manda un messaggio a quelli definiti "sedicenti" - vorrei dire tante cose, troppe. Facciamo che salutiamo anche loro con gli auguri di Buon Natale e lasciamogli il carbone della Befana, suggerendo loro di comprare una calza grande"

