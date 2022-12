Siena, le esportazioni volano. Nei primi nove mesi del 2022 raggiunta quota 2,5 miliardi: è la crescita più importante in Toscana

15 dicembre 2022 a

Le esportazioni della provincia di Siena, sulla base dei dati provvisori pubblicati dall’Istat, si sono attestate nei primi nove mesi del 2022 a poco più di 2,5 miliardi di euro. Lo rileva la Camera di Commercio di Arezzo e Siena. “Nel periodo gennaio-settembre 2022 - sottolinea il presidente Massimo Guasconi - il fatturato estero delle imprese senesi è in decisa crescita rispetto a quello dello stesso periodo del 2021. Con +24,3%, la variazione più rilevante in Toscana, un passo superiore a quello medio regionale (+10,8%). Un risultato che conferma la crescita dell’importanza del nostro export che rappresenta il 6,4 % sul totale regionale (era il 6% nel 2021 ed il 4,9% nel 2020). Allargando l’ambito territoriale, se sommiamo ai 2,5 miliardi di Siena i quasi 8 miliardi di Arezzo, possiamo oggi affermare che le imprese iscritte alla nostra Camera di Commercio contribuiscono quindi a più di un quarto del totale delle esportazioni della Toscana”.

“Una crescita significativa – prosegue Guasconi – che vede come settore di punta quello dei prodotti farmaceutici le cui vendite all’estero, nel terzo trimestre 2022 aumentano del +123,8% % rispetto allo stesso periodo del 2021 portando così l’incremento complessivo dei primi 9 mesi del 2022 ad un +85,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e attestandosi ad un contro valore esportato di oltre 1,1 miliardi di euro. Gli Stati Uniti, con un aumento del +176,6% delle vendite pari a 436 milioni di euro diventano il primo mercato di riferimento, superando così la Polonia (+ 15,2% e 302 milioni di fatturato) che per molti trimestri è stato il mercato più importante per le produzioni farmaceutiche senesi”. “Positivi - precisa il presidente - anche i risultati di Spagna, Francia e Belgio (hub mondiale di distribuzione) mentre stanno acquisendo maggiore rilevanza nuovi mercati come quello argentino, quello brasiliano e quello della Corea del Sud. Il dato senese è particolarmente importante considerando anche che l'export farmaceutico italiano nel terzo trimestre 2022 è cresciuto solo del 59,3”. “Altro settore rilevante, per l’economia nazionale e per quella senese, è certamente il comparto agroalimentare - commenta il segretario generale Marco Randellini - Per l’export provinciale parliamo di quasi 500 milioni nei primi nove mesi dell’anno, per i tre quarti realizzati dal settore delle bevande, in cui il vino rappresenta sicuramente la voce dominante, Nei primi nove mesi del 2022 si è registrato un export complessivo di circa 351 milioni di euro, in crescita del 11,7% rispetto al 2021 grazie anche al buon andamento del terzo trimestre. Il primo mercato di destinazione è quello statunitense con 124 milioni di euro ed una crescita del 17,3% rispetto ai primi nove mesi del 2021. Seguono poi la Germania con 39 milioni ed una crescita del + 0,6% e il Canada con 28 milioni ed una crescita del +23,9% mentre si conferma, così come in altri settori, la contrazione delle vendite verso la Gran Bretagna post Brexit”.

“Il comparto della camperistica – prosegue Randellini – è il secondo settore di specializzazione dell’export senese con un contro valore dei beni esportati nei primi nove mesi del 2022 pari a oltre 366 milioni di euro. Purtroppo anche il dato del terzo trimestre (-23,6) conferma la fase di sensibile rallentamento rispetto allo scorso anno, attestando il consuntivo gennaio-settembre a -30,1%. La Germania resta di gran lunga il primo mercato di sbocco con 142 milioni di euro nonostante una contrazione del -37% seguita da Francia con 67 milioni di euro (-23,9%) e Spagna con 39 milioni e -14,9%. Unici mercati in positivo sono la Polonia e la Svezia. Fra i settori in crescita troviamo, ad esempio, articoli in gomma e materie plastiche (+4%), prodotti della metallurgia (+9,6%), prodotti in metallo (+13%), apparecchiature elettriche (+31,6%). Fra quelli in flessione figurano, invece, abbigliamento (-25,2%), pelletteria-calzature (-11,3%). Anche i prodotti chimici nel terzo trimestre invertono la tendenza negativa mettendo a segno un brillante +65,2% che non consente però di recuperare le perdite accumulate nella prima metà dell’anno”. “Rispetto ai risultati positivi di alcuni settori - conclude Randellini - è necessario sottolineare come una parte degli incrementi di fatturato, oltre a segnalare una crescita effettiva dei quantitativi venduti, sia in parte conseguente alla svalutazione dell’euro e al rincaro dei prezzi di materie prime e costi energetici”.

