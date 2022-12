Toscana, ancora maltempo: anche in provincia di Siena scatta una nuova allerta meteo

14 dicembre 2022 a

a

a

Un nuovo codice giallo che interesserà in modo articolato tutta la Toscana nella giornata di giovedì 15 dicembre, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. I fenomeni attesi, causati dalla vasta perturbazione presente su tutta l’area mediterranea centro-occidentale, sono soprattutto piogge e temporali forti.

Ancora maltempo e altra allerta meteo: previsti forti temporali

Per rischio idrogeologico del reticolo minore la vigilanza scatterà dalle 12 di giovedì, fino alla mezzanotte ed interesserà tutto il territorio regionale, mentre per rischio idraulico del reticolo principale il codice giallo avrà durata dalle 18 fino alla mezzanotte e riguarderà le aree del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la zona costiera a sud di Livorno, con i bacini del Fiora e dell’Ombrone grossetano, la Lunigiana e tutta la valle del Serchio. Il codice giallo per temporali forti, infine, interesserà dalle 12 fino alla mezzanotte tutto il Valdarno, Val di Bisenzio, costa centro-sud e Arcipelago, Lunigiana, Mugello, Romagna toscana, tutta la Valle de Serchio e Versilia.

Maltempo: fossi esondati e frane. Diverse strade chiuse e criticità. Raffica di interventi sulla viabilità provinciale

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Temporali forti per tutta la giornata: allerta meteo arancione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.