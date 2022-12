Siena, maltrattamenti in famiglia: carabinieri arrestano un 28enne su ordine della Procura della Repubblica di Palermo

14 dicembre 2022 a

Deve scontare una condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia: per questo i carabinieri della Stazione di Siena hanno tratto in arresto un 28enne di origine siciliana e domiciliato nella città del Palio. L’ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Palermo, prevede una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi per i fatti che hanno visto coinvolto, a Palermo, il giovane, che è stato denunciato dalla compagna.

La vicenda risale ad agosto 2020: l’uomo è ritenuto autore di numerosi episodi di vessazioni ed ingiurie, scaturite per motivi di gelosia, nei confronti della donna, che si era rivolta ai carabinieri del luogo dove abitavano e aveva raccontato e denunciato di essere stanca dei ripetuti maltrattamenti, degli insulti e delle continue umiliazioni subite da parte dell’uomo, che traevano origine anche da banali pretesti. Dalla denuncia ha avuto avvio l’iter processuale, che ha portato la magistratura palermitana ad adottare dapprima un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla ex compagna e dai prossimi congiunti e, successivamente, alla misura degli arresti domiciliari. Oltre a questo obbligo, era stato imposto il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la donna.

Il giovane, nel frattempo trasferitosi a Siena, è stato raggiunto dalla condanna definitiva per il reato aggravato di maltrattamenti, e dovrà espiare in carcere la pena, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. I militari senesi, dunque, lo hanno rintracciato presso la sua abitazione e gli hanno notificato l’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Al termine delle formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la Casa circondariale di Siena, mettendolo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

