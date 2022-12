Siena, il Santa Maria della Scala riapre la Corticella per la mostra di autoscatti di Vivian Maier

Eleonora Mainò 14 dicembre 2022 a

Appuntamento doppiamente prezioso, domani (giovedì 15 dicembre 2022), al Santa Maria della Scala di Siena, dove si alza il sipario sulla mostra fotografica di Vivian Maier, The Self-Portait and its Double che sarà ospitata presso i locali della cosiddetta Corticella: uno spazio da tempo chiuso per restauri e che proprio da questo evento in poi torna fruibile per il pubblico. Uno scenario dunque eccezionale per l'appuntamento allestito grazie al Comune di Siena con il sindaco Luigi De Mossi e la Fondazione del Santa Maria della Scala presieduta da Lucia Cresti e seguito passo passo dall’associazione Lux - Dopolavoro fotografico diretta da Marco Cheli con l'impareggiabile collaborazione di Anne Morin, curatrice mondiale di Vivian Maier,

L'esposizione apre le braccia idealmente non solo agli appassionati del genere (l’autoritratto), ma allarga lo spettro di interesse anche alla storia di una donna fotografa, caratterizzata da molte particolarità. “Il suo è il racconto di una persona resiliente - spiega Loredana De Pace co-curatrice insieme ad Anne Morin di diChroma photography, - artista di valore internazionale ancora da conoscere fino in fondo e autrice di scatti che hanno dal punto di vista tecnico e artistico una importanza assoluta e che fanno di lei una delle fotografe più importanti del Novecento. Ho iniziato a occuparmi di lei come giornalista circa otto anni fa, seguendo tutte le mostre che le sono state dedicate, affascinata fin da subito dalla storia di questa bambinaia di famiglie benestanti a New York e poi a Chicago, scoperta per caso da John Maloof nel 2007 che, in occasione di un’asta, acquistò alcuni bauli dentro i quali scovò negativi che, una volta sviluppati, rivelarono questa autrice, sulla cui vita, terminata nel 2009, ci sono ancora molte ombre. Il format che arriva a Siena offre un focus sull’autoritratto, diviso in tre sezioni, ossia Ombra, Riflesso e Specchio”.

Che tipo di fotografa emerge? “Molto attenta, con un grande senso di equilibrio, una donna che comunica una continua ricerca di identità, attraverso l’autoritratto, e di una sua collocazione nel mondo e nella società. Un’esigenza, la sua, in cui chiunque, soprattutto dopo la pandemia, può riconoscersi. Racconta la società dell’epoca, con un occhio sarcastico nei confronti dell’upper class che lei, come baby sitter, frequentava La mostra che proprio grazie alle diverse riflessioni che permette di avviare, si presta a interessare un pubblico estremamente vario”.

Vivian Maier avrebbe avuto più fortuna, se fosse nata in un periodo successivo e non negli anni Venti del secolo scorso? “Probabilmente sì - dice De Pace. - Quella non era una società pronta ad acclamarla e non lo sarebbe stata per molto tempo ancora, basti pensare alle difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nel mondo del lavoro”.

La curatrice conclude con uno sguardo sul Santa Maria e sullo spazio destinato all’evento? "Entrare in sintonia con il luogo nel quale esporre è fondamentale, trovarla qui è stato paradossalmente semplice perché questo è uno scrigno di bellezza nel quale, sin da subito, ho immaginato come collocare gli autoritratti, sia in bianco e nero che a colori, prima nella mia mente poi attraverso numerosi sopralluoghi. Il risultato finale è una simbiosi tra la Corticella, luogo antico e prezioso, e le fotografie contemporanee di una grande autrice e donna”.

