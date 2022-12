Siena, elezioni comunali. Massimo Vita rompe gli indugi: "Presento una mia lista, abbiamo aspettato anche troppo"

Gennaro Groppa 14 dicembre 2022 a

Massimo Vita rompe gli indugi e annuncia che presto ufficializzerà e presenterà una propria lista in vista delle prossime elezioni amministrative senesi. L’esponente dell’associazionismo cittadino ha tuonato più di una volta negli ultimi giorni sul suo profilo Facebook. Chiede delle spiegazioni ai vertici del centrosinistra senese, chiede le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco e afferma di non voler più aspettare. Dopo le sue esternazioni sul social Vita ha ricevuto la telefonata di Massimo Roncucci, segretario comunale del Partito democratico, che gli ha comunicato di voler convocare a brevissimo una nuova riunione del tavolo del centrosinistra per affrontare la questione. Vita, così come Ernesto Campanini del neonato gruppo Iep Siena, desidera avere risposte immediate dal Pd e dalle altre forze del centrosinistra. Se queste non arriveranno dichiara di essere pronto a rivolgersi ad altri lidi, verso altre forze che si stanno preparando per l’appuntamento con le urne delle prossima primavera. O anche di candidarsi a sindaco autonomamente, a capo di una sua lista civica.

Così Massimo Vita si era espresso sul suo profilo Facebook prima della telefonata che ha ricevuto da Roncucci: “Siamo sicuri che ci saranno le primarie? Il tavolo non si riunisce da tempo e non ci sono segnali di una riunione a breve termine. Tutti ci stiamo guardando intorno e sono sempre più convinto che ci voglia un’azione clamorosa per risvegliare le forze progressiste della città e soprattutto la sinistra”. Qualche giorno prima ancora Vita aveva scritto: “In attesa che riparta il tavolo del centrosinistra, ieri ho ascoltato il dottor Pacciani e i suoi sostenitori e domani incontrerò Potere al Popolo perché ritengo utile ascoltare tutti per verificare se davvero vi sia la possibilità di costruire una valida e vincente alternativa al centrodestra che non sembra più essere demossiano”. Il tempo a disposizione ormai sta finendo, afferma Massimo Vita. Che dichiara: “Mi sto guardando intorno. Ieri Massimo Roncucci mi ha telefonato e mi ha comunicato che a brevissimo verrà convocata una nuova riunione del tavolo del centrosinistra. Io sono stato chiaro, non picchio duro contro nessuno ma il centrosinistra è in una fase di stallo. Voglio capire se esiste la possibilità di creare un’aggregazione di partiti e di forze di centrosinistra che costruiscano un programma elettorale e che scelgano il loro candidato sindaco sulla base di primarie di coalizione”.

Poi arriva la novità: “Sto per annunciare e per presentare, e credo che lo farò subito dopo Natale, la nascita di una lista vera e propria per le elezioni comunali – dichiara Vita – Se verremo riconvocati dal centrosinistra e se ci saranno le primarie vedremo quali saranno le regole e faremo le nostre valutazioni. Intanto io e le persone che sono insieme a me ci stiamo guardando intorno: abbiamo parlato con Emanuele Montomoli, con gli esponenti di Potere al Popolo e abbiamo partecipato a un incontro di Fabio Pacciani. Massimo Roncucci mi ha detto che a breve ci incontreremo, e a quanto pare sembra esserci un’apertura nel centrosinistra per andare a fare le primarie. Io dico che ormai non c’è più tempo da perdere, non aspetterò febbraio per iniziare a fare la campagna elettorale. Abbiamo aspettato anche troppo - incalza l’esponente civico - e non possiamo permetterci di dare ulteriori vantaggi ad altri”. “Speriamo di poter effettuare a breve una nuova riunione del tavolo - conclude Massimo Vita - Io ho sempre dichiarato che la priorità per quel che mi riguarda va alla coalizione di centrosinistra, il dialogo parte da loro e con loro. Ma se il dialogo fallisce valuteremo il da farsi. Non escludo quindi nemmeno l’ipotesi di essere il candidato sindaco della lista civica che andremo a presentare”.

