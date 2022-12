Monte Amiata, arriva la prima neve. Operatori dello sci tra speranze e preoccupazioni

Mariella Baccheschi 14 dicembre 2022 a

Martedì 13 dicembre l’Amiata si è svegliata sotto una leggera coltre di neve, che nei paesi a valle, con il passare delle ore e l’innalzarsi delle temperature, si è presto sciolta ed è svanita. Nella parte alta della montagna (nella foto della webcam Rifugio Vetta), invece, sono caduti alcuni centimetri, che hanno dato la parvenza di una vera stazione sciistica. Negli operatori si è accesa la speranza di un “Bianco Natale”. Speranza molto flebile, però, perché le previsioni meteo a lungo termine prevedono per questa e la prossima settimana giornate di pioggia e di sereno.

“Non si prospetta una situazione rosea - dichiara Daniele Coppi, presidente consorzio Amiata Insieme e proprietario dell’Hotel Sella, Vetta Amiata -. La richiesta e la voglia di venire sulla neve ci sarebbero, ma le condizioni del tempo sono determinanti”. E aggiunge: “Sarà un Natale all’insegna delle fiaccole, delle tradizioni e della buona tavola - il ristorante e l’albergo sono aperti - ma ho forti dubbi che avremo un Natale bianco”. Anche per Daniele Sbrolli, titolare del locale “Il Pianese”, in località Pianello (Vetta Amiata), molto filosoficamente: “È Natale se c’è la neve, altrimenti non è Natale”. Anche ieri mattina era presente nel suo locale, celebre per essere sempre aperto e disponibile a dare un servizio ai visitatori, pochi o tanti che siano. Oltre alla neve naturale che cade dal cielo, si potrebbe fare affidamento (in caso di temperature, venti e valori dell’umidità appropriati e in assenza di perturbazioni) su quella programmata. Ma quest’anno che l’impianto di innevamento è stato completato - così riferiscono i tecnici - che i due versanti sono collegati e che si potrebbe produrre davvero tanta neve, è sopraggiunto il gravissimo problema dell’aumento del costo dell’energia elettrica, che in una piccola stazione sciistica come quella dell’Amiata non può essere risolto come nei grandi comprensori alpini o appenninici con il ritocco dal segno più per tariffe e prezzi. Gli operatori e imprenditori amiatini si sono rivolti alle istituzioni locali (Unione dei Comuni) e regionali (Regione Toscana) per chiedere aiuto.

Forse in queste ore qualcosa si sta muovendo, visto che l’assessore regionale competente, Leonardo Marras, sta per fare delle comunicazioni ai sindaci montani. Un altro problema dell’Amiata riguarda i comuni che non sono direttamente interessati dalle piste da sci e che mal volentieri accettano che vengano elargiti contributi per le Terre alte. “Se lavora la montagna, lavorano anche i paesi intorno”, dice Sbrolli. Ma il dissidio con la valle è aperto.

