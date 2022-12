Siena, 50 dipendenti delle terme di Chianciano ottengono un bonus da 300 euro contro la crisi

14 dicembre 2022 a

Buone notizie per 50 dipendenti delle Terme di Chianciano, che fanno parte del gruppo Terme italia insieme a Terme di Saturnia natural destination, Terme di Salice, Monticello Spa & Fit e ad altre quattro location in fase di sviluppo.

I vertici, in considerazione del periodo non semplice che stanno vivendo le famiglie, hanno deciso di assegnare un bonus extra a fine anno per tutte e 250 le persone alle loro dipendenze, un quinto delle quali, come detto, si trovano nella cittadina in provincia di Siena. Ognuno riceverà 300 euro netti sotto forma di card spendibili in beni alimentari e carburanti. Un segnale importante per tutti al termine di un anno in cui, malgrado i miglioramenti sul fronte sanitario, la ripresa è stata difficoltosa perché bloccata sul più bello dalla tremenda crisi energetica che ha spedito le spese alle stelle.

Terme Italia, comunque, fa sapere che gli stabilimenti chiancianesi sono al centro di un’importante e nuova impostazione che li ha fatti distinguere per qualità del servizio e apprezzamento di molti nuovi clienti. Però lo stato dell’arte dice anche sono ancora alle prese con una procedura concorsuale e che al momento, da parte della Regione Toscana, il crescente interesse verso il settore si sta concentrando principalmente su Montecatini, dove sono stati stanziati 16 milioni per l’acquisto di immobili per evitare un crack finanziario della società che gestisce le terme. A tal proposito, il sindaco Andrea Marchetti ha lanciato un preciso appello al governatore Eugenio Giani, auspicando che metta la medesima attenzione per i beni di Chianciano, al centro di un’annosa questione che rischia “di invalidare gli sforzi del territorio, del Comune e degli investitori, che si stanno impegnando per risollevare le nostre terme, senza schiamazzi, senza gravare sulle casse pubbliche e senza licenziamenti. Anzi, creando nuova occupazione”.

