Siena, la vaccinazione contro l'influenza non decolla. Protetti solo un over 65 su due e appena il 16,68% della popolazione

In provincia di Siena 48.330 persone si sono vaccinate contro l’influenza. Rappresentano il 16,68% della popolazione (258.758 abitanti censiti dalla Asl Toscana Sud Est). Proprio dal monitoraggio della Asl risulta come la fascia d’età che ha fatto più ricorso alla vaccinazione è quella degli over 65: su una platea di 69.849 persone in 34.722 hanno ricevuto la somministrazione, ovvero il 49,71%. Che la metà dei potenziali fruitori si sia vaccinato, non è però un risultato che soddisfa il servizio sanitario.

Tumbarello: "Mille pazienti trattati con i farmaci antivirali. I sintomi sono come quelli dell'influenza, serve il tampone"



“Purtroppo, come già successo lo scorso anno – riflette Giorgio Briganti, direttore del dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est – il trend è in diminuzione. Il motivo? Intanto la stanchezza diffusa della popolazione rispetto alle vaccinazioni, dopo la necessità di tre o anche quattro somministrazioni per il Covid. Poi l’idea che la vaccinazione contro l’influenza sia inutile: in realtà è esattamente il contrario, visto che siamo di fronte a un virus contagioso e aggressivo. Non ingannino gli inverni passati senza grossi problemi legati all’influenza: a proteggerci sono state le mascherine”. “Il dato di Siena – aggiunge Briganti - è in linea con quello nazionale. Prima della pandemia la vaccinazione degli over 65 raggiungeva il 65%, ormai da due anni siamo piuttosto indietro. Non ha aiutato neppure la decisione del ministero di allargare la somministrazione gratuita a tutti gli over 60, considerata la fascia d’età più a rischio assieme ai bambini”. Nella popolazione under 9, 17.617 bambini, i vaccinati sono il 13,57% (2.390 in totale); infine la fascia 10-64 anni con 11.218 vaccinati su 171.292 persone, ovvero il 6,55%. L’influenza, anche a Siena, sta colpendo duramente e la Asl stima che i dati siano in linea con quelli nazionali: contagiati un bambino su venti e 16 adulti su mille. “Il fatto che dopo un periodo così difficile per tutti – osserva Briganti – sia calata l’attenzione generale verso i virus respiratori non è l’unico problema. L’influenza si presenta sempre con un virus diverso, ma ovviamente simile a quello dell’anno precedente: questo significa che ci portiamo dietro una certa memoria immunitaria, un’arma nei confronti dell’infezione. Ma negli ultimi inverni mascherine e distanziamento sociale hanno limitato molto la diffusione del virus e anche le possibilità di entrare in contatto con questo patogeno, così la nostra memoria immunitaria è minore. Soprattutto nei bambini che per la loro età ne hanno comunque meno e sono quindi i bersagli preferiti del virus”.

Picco dell'influenza, la Asl raddoppia pediatri e infermieri nell'Ambufest



Il picco dei contagi è previsto proprio durante le feste natalizie. “Attendiamo – conferma il direttore - un anticipo di circa un mese rispetto alla finestra usuale, prevista tra gennaio e febbraio. Se siamo preoccupati per l’impatto sulle strutture ospedaliere? Ormai con il Covid ci siamo abituati ad affrontare ogni emergenza. Ma di sicuro in questa fase l’influenza non è uno scherzo e, fatta eccezione per i soggetti fragili ai quali il Covid fa ancora molto male, può dare sintomi anche più severi”. Da qui il richiamo dell’importanza della vaccinazione, sia per l’influenza che per il Covid. “Anche perché il Covid c’è ancora – conclude Briganti – i casi sono sottostimati solo perché i tamponi si fanno in casa, ma il virus continua a correre, sebbene la variante Omicron non si manifesti in genere in modo aggressivo”.

Si moltiplicano i casi di influenza tra i bambini. Il pediatra Di Stefano: "Complicazioni rare, mantenere sempre la calma"

