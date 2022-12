Siena, i carabinieri portano doni e sorrisi ai piccoli ricoverati del policlinico

13 dicembre 2022 a

a

a

L'Arma dei carabinieri, nell'immaginario collettivo e comune, è da sempre vicina alla gente, in particolare a chi ha più bisogno perché in qualche difficoltà. Non fa eccezione lo slancio di grande generosità dimostrato ieri dai militari di stanza a Siena verso i piccoli pazienti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte.

Doni per i piccoli pazienti della Pediatria da parte dell'Avo

Guidati dal colonnello Angelo Pitocco, il comandante provinciale, hanno infatti inaugurato gli eventi delle festività all’Azienda ospedaliero-universitaria senese, con l’arrivo del primo Babbo Natale che ha portato doni e spensieratezza ai bambini ricoverati nel Dipartimento della donna e dei bambini, diretto da Mario Messina, e in quello della Neuropsichiatria infantile. Presenti all’evento tutti i professionisti del dipartimento insieme al direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta.

L'associazione Arturo Pratelli dona alle Scotte cinque poltrone letto per i genitori dei bimbi ricoverati in Pediatria

"Ringrazio l’Arma dei carabinieri per la sensibilità e la costante attenzione verso i piccoli pazienti – ha detto il dirigente del policlinico e dell'Azienda -. Nonostante la situazione pandemica e la concomitanza di Covid e influenza, che ha fatto registrare sensibili aumenti nei ricoveri anche tra i bambini, non manca mai la generosità e la solidarietà da parte dei Carabinieri, la cui visita è un appuntamento atteso e molto gradito da tutti noi".

Siena, in tutte le sue componenti, dalle forze dell'ordine alle contrade alle società sportive e di volontariato, si è sempre dimostrata attaccata ai ricoverati più giovani, costretti a passare le Festività lontani da casa e dai propri affetti. I militari hanno inaugurato la serie, che nei prossimi giorni si arricchirà sicuramente di altri regali, dolci e, soprattutto, sincero calore umano.

La Torre dona uova di Pasqua alla Pediatria per portare un sorriso ai bambini ricoverati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.