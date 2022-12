Tennis Club Sinalunga campione d'Italia: trionfo contro Palermo e scudetto

13 dicembre 2022 a

C’è un tempo per sognare e un tempo per realizzare i propri sogni. Per il Tennis Club Sinalunga, il sogno di diventare campione d’Italia si è materializzato grazie alla vittoria per 4-1 sul Circolo Tennis Palermo, ottenuta nella finale di Serie A1 maschile andata in scena sul veloce indoor del Training Center del circolo Stampa Sporting di Torino. Dalla promozione in A1 allo scudetto, un viaggio straordinario ricco di successi e grandi tronfi per il piccolo circolo della provincia di Siena. Si sapeva che sarebbe stata una prima volta, visto che entrambe le squadre erano neo-promosse, e nell’anno in cui la manifestazione festeggia il suo centenario sono i giocatori del Sinalunga ad alzare il trofeo, il primo nella storia del club, al termine di un campionato che li ha visti dominare il proprio girone e superare senza problemi in semifinale un circolo blasonato come il Park Tennis Club Genova.

“Questa vittoria va dedicata a tutti i tanti tifosi arrivati in macchina da Sinalunga: siamo una comunità piccola ma siamo come una famiglia. È un sogno che si realizza”, ha dichiarato il capitano Giovanni Galuppo. “Il nostro è un lavoro partito sette od otto anni fa, anche grazie agli sforzi del presidente Marzio Bernardini che ha individuato un gruppo di giocatori giovani e su di loro ha investito. Ma non dimentichiamoci del contributo importante dei giocatori più esperti come Luca Vanni e Daniele Bracciali che hanno portato a questo mix di team vincente. Una frase per descriverci? Siamo una tribù vincente. Tutti ci sentiamo parte del club, dai bambini che iniziano a giocare, ai genitori, ai soci. Ho avuto esperienze in altri circoli anche rinomati ma una passione come questa non l’ho vista da nessun’altra parte”, ha chiosato l’argentino Diego Alvarez, altro capitano del club. Nella sfida tra i numeri 3 dei rispettivi team, il next gen Marcello Serafini si è imposto per 6-3 2-6 6-4, in un’ora e 49 minuti di gioco, su Gabriele Piraino, portando in vantaggio il Tc Sinalunga, dopo un match vibrante ed emozionante. Immediato il pareggio dei siciliani grazie ad Omar Giacalone che, nel match tra i numeri 4, ha regolato con un doppio 6-4, in un’ora e 50 minuti di partita, Luca Vanni che non è riuscito ad esprimere tutto il potenziale del servizio. A decidere la sfida i due break conquistati da Giacalone nel decimo game di entrambi i set. Sinalunga di nuovo in vantaggio con il next gen Matteo Gigante che nella sfida tra i numeri 2 ha sconfitto 7-6(5) 6-3, in un’ora e 44 minuti di gioco, Salvatore Caruso. Rammarico nel primo set con Caruso che non sfrutta una palla set concessa da Gigante a causa di un doppio fallo, tuttavia, si affida al servizio e porta a casa il primo parziale. Nel secondo set gli errori di Caruso portano Gigante avanti di un break. Il siciliano ha l’opportunità di rimettere il match in equilibrio, ma Gigante annulla quattro palle del contro break con il suo marchio di fabbrica, il rovescio lungo linea e chiude la contesa per 6-3 al termine di un match spettacolare. Vantaggio incrementato dallo slovacco Jozef Kovalik che ha battuto a sorpresa 6-3 6-4, in un’ora e dieci minuti di partita, lo spagnolo Albert Ramos Vinolas nel match tra i numeri 1. Una sfida, 139 Atp lo slovacco, 39 Ramos Vinolas, che sembrava molto difficile: il nativo di Bratislava ha tirato fuori una prestazione solida al servizio e gli sono stati sufficienti un break per set per chiudere la contesa contro il fortissimo Ramos Vinolas.

Nel primo doppio Sinalunga ha chiuso il discorso grazie a Matteo Gigante e Jozef Kovalik. Il duo sinalunghese ha superato in rimonta 2-6 7-6(6) 10-5, in un’ora e quaranta minuti, Omar Giacalone/Albert Ramos Vinolas. La sfida ha visto i siciliani partire meglio. Il primo set è stato un monologo dei siciliani con il mancino romano e il tennista slovacco in balia degli avversari. Giacalone e Ramos si sono trovati avanti di un break anche nel secondo set. Da quel momento il duo toscano ha cambiato marcia, portando a casa il tie-break. Nel match tie-break equilibro sino al 4-4 poi il duo Kovalik-Gigante non ha lasciato nessuna speranza al duo siciliano e con una volée a rete Kovalik consegna il primo storico ed incredibile tricolore al Tc Sinalunga. Sfida correttissima, solo un battibecco tra Gigante e pubblico ha infiammato la contesa: “Innanzitutto volevo chiedere scusa per un gesto che ho fatto durante la partita nei confronti dei tifosi avversari, non è da me – ha dichiarato Gigante – ed ero un po’ teso perché una gara a squadre con tutto questo tifo non l’avevo mai giocata. Alla fine con la bravura frutto del lavoro e con un po’ di fortuna sono riuscito a vincere. Il club è stato molto bravo a prendermi cinque anni fa quando ero più sconosciuto rispetto ad ora, quindi spero di ripagarli regalandogli altre soddisfazioni”. Il Tennis Club Sinalunga comincia ora la sua meritata, lunga e grande festa scudetto.

