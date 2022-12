Siena, nasce il movimento Iep: "Al Pd chiediamo le primarie. Sono essenziali perché nessuno vince da solo"

13 dicembre 2022 a

“Chiediamo al Pd di svegliarsi, servono primarie di coalizione”. È questo il principale obiettivo di “Indipendenti e Progressisti Siena”, nuovo movimento del centrosinistra senese noto anche con l’acronimo “Iep!”. È nato dalle ceneri di “Gruppo Primarie Centrosinistra”, ovvero le stesse persone che lo scorso marzo avevano firmato una lettera aperta alla cittadinanza sempre per chiedere che venissero effettuate le primarie tra le forze progressiste senesi. Il leader di “Iep!” è Ernesto Campanini, ma si è costituito un direttivo di dieci persone, tra cui figurano Alessandro Guasconi, Guido Bellini, Sara Lastri ed Elena Stefanelli.

“Siamo indipendenti – racconta Campanini, durante la conferenza stampa di presentazione del gruppo avvenuta in un locale di Piazza del Campo -, perchè nessuno di noi ha una tessera di partito. Non siamo civici, è una parola abusata, ma politici con un orientamento chiaro, siamo di centrosinistra. Da mesi chiediamo che ci siano delle primarie di coalizione a Siena. Il tempo passa, ormai siamo arrivati a Natale e il periodo giusto per fare le primarie è tra fine gennaio e inizio febbraio, prima della fine del congresso del Pd. Quindi dobbiamo fare presto, dato che bisogna anche creare un regolamento, per il quale non poniamo veti”. Campanini ha deciso di scendere in campo in prima persona: “Mi candido per le primarie di coalizione – spiega-, anche se non ufficializzo la mia candidatura a sindaco, nel caso in cui poi non dovessero essere effettuate. Comunque vada, sia che si svolgano oppure no, noi continueremo a fare il nostro lavoro. Secondo noi le primarie sono essenziali perchè nessuno vince da solo, ma bisogna chiedere al Pd cosa è intenzionato a fare. Credo che abbiano tutto l’interesse di fare le primarie, sono anche nel loro statuto nazionale. Poi ci sono tante anime all’interno del Partito Democratico, quindi capiamo che tutto dipenderà da logiche interne. Bonaccini o Schlein? Non ci schieriamo, sono dinamiche che riguardano il Pd”.

Il nuovo movimento punta a creare lo schieramento più ampio possibile in vista delle amministrative: “Non poniamo veti ai 5 Stelle o a Italia Viva – prosegue Campanini -. Abbiamo già pubblicato un programma che è stato condiviso da Sinistra Italiana, ci aspettiamo che il Pd faccia lo stesso oppure che avanzi delle proposte per emendarlo”. Il programma di “Iep!” è ampio e riguarda diversi punti: “Non è una lista della spesa – spiega Alessandro Guasconi -. Vogliamo una città sostenibile, in cui siano valorizzate la cultura, il lavoro, la salute, i diritti, con infrastrutture adeguate e che sia amica dei comuni limitrofi”.

