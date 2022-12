Siena, il Gambero Rosso sceglie il panforte igp di Fiore. E per l'azienda nuove assunzioni

Claudio Coli 13 dicembre 2022 a

a

a

Fatturato ed export in aumento, stabilizzazione del personale, nuove assunzioni e premi prestigiosi. Si chiude un 2022 fortunato per Fiore 1827 - storico marchio dolciario senese che vanta ben quattro marchi igp, tre senesi per panforte Margherita e Nero e ricciarelli e uno legato al territorio toscano per cantuccini - e si apre un nuovo anno altrettanto roseo.

Nannini, 100 assunzioni e un nuovo chef pasticcere che ha studiato da Iginio Massari

Grazie agli importanti risultati raggiunti dall'azienda, controllata dalla Dolcezze Savini di Figline e Incisa Valdarno, che un anno fa, da Sovicille ha fatto il suo ritorno a Siena e ha nel moderno stabilimento di viale Toselli il suo quartier generale. A rendere noti numeri e riconoscimenti sono stati ieri i vertici dell'azienda dolciaria stessa, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Pubblico, nella Sala delle Lupe, a cui ha partecipato anche il sindaco Luigi De Mossi. Una presenza non casuale quella del primo cittadino, che afferma con forza la vicinanza e la corretta collaborazione tra pubblico e privato in una chiave di sviluppo e beneficio comune del territorio. L'occasione è stata buona per dare in primis la notizia più bella: il Panforte di Siena igp Margherita di Fiore è stato selezionato da Gambero Rosso tra le migliori produzioni made in Italy e l'azienda inserita nella Guida Top Italian Food 2023; e il panettone artigianale è stato inserito, sempre dal Gambero Rosso, tra i migliori 10 d'Italia. Premi che fanno dei prodotti dolciari senesi un must e un'eccellenza su cui puntare forte anche in futuro, nell'ambito di un polo dolciario che ha pochi rivali. Anche il dato economico è in netto miglioramento: “Il fatturato 2022 – ha annunciato l’Ad di Fiore 1827 srl Gabriele Filippini - supererà i 6 milioni di euro, +60% sul 2021”.

Dalla Basilicata al Mercato nel Campo: tra i banchi i prodotti di Bernalda, gemellata con la Città del Palio

Oltre a ciò quest'anno si è registrato, ha fatto sapere sempre Filippini, “un aumento importante del numero dei dipendenti con un picco stagionale che arriva a 100 addetti, la metà dei quali, circa 45, saranno stabilizzati nel 2023”. Una scelta applaudita dal sindaco De Mossi, che ha definito Fiore un orgoglio senese: “Il processo di stabilizzazione dei lavoratori è un passaggio ancora più importante per l'amministrazione” ha rimarcato. La fabbrica infatti non lavorerà più solo stagionalmente, ma grazie al nuovo reparto pasticceria tradizionale, sarà pronta a sfornare prelibatezze tutto l'anno. Una crescita che permette, ha aggiunto Lorenzo Rosi, direttore generale di Fiore 1827, di espandersi a livello commerciale e anche occupazionale: “C'è una prospettiva importante di vendita all'estero – sottolinea – l'attività commerciale riscontra grande successo per prodotti come il ricciarello e il panforte, visti come alimenti non solo natalizi ma richiesti tutto l'anno. Guardiamo non solo all'Europa ma anche all'America e al Canada. Nuove assunzioni? Siamo aperti ad aumentare i numeri”.

Raccolta olive, l'Associazione Produttori Colline Toscane: “Ottima qualità, ma il caro energia incide sul prezzo finale”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.