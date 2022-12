Amiata, accesi i cannoni per la neve. Bene le nuove aste dell'impianto

13 dicembre 2022 a

a

a

Sul monte Amiata si sono presentate in località Le Macinaie le condizioni climatiche ottimali per tentare un primo rodaggio dell’impianto di innevamento, dopo la serie di lavori effettuati nell’autunno. Già nella giornata di domenica 11 una leggera spolverata aveva imbiancato le piste, che fino a circa un mese fa erano ancora percorse dai turisti alla ricerca dei prelibati funghi.

Amiata in allarme: neve artificiale troppo costosa da produrre, stagione a rischio se non arriva la naturale

Con l’arrivo improvviso del calare delle temperature, il valore dell’umidità favorevole e le ampie riserve di acqua - il laghetto di Pratolungo è stato abbondantemente alimentato dalle precipitazioni degli ultimi tempi - la società impiantistica Isa ha deciso di “giocarsi una delle ultime cartucce” e di mettere alla prova l’impianto di innevamento, relativo alla produzione di neve nei campi scuola. “Sì, abbiamo sparato questa notte per provare il funzionamento delle dieci aste nuove che abbiamo montato - ha dichiarato Stefano Papi, responsabile della società -. È andato tutto molto bene. La prova è riuscita in pieno. L’impianto è molto efficiente!”. È rimasto acceso non solo la notte, ma anche ieri mattina, finché le temperature non si sono alzate. Per i prossimi giorni, nel periodo che precede il Natale, sono in arrivo condizioni meteo altalenanti. Forse anche neve dal cielo e aumenti delle massime, nonché la minaccia del vento di scirocco, vera calamità per la montagna. Quest’anno che con i lavori completati potevano essere innevati i due versanti, finalmente collegati, è subentrato l’ennesimo grave imprevisto, l’aumento dei costi dell’energia.

Caro bollette, allarme di Fratelli d'Italia per lo sci: "La Regione Toscana aiuti gli impianti"

“Noi valuteremo di volta in volta - aggiunge Papi - in relazione alle nostra possibilità, cercando di salvaguardare i conti della società”. Il pensiero non può che non andare ai giorni del Natale. Basterebbero i campi scuola innevati per migliorare l’umore dei numerosi lavoratori della parte alta della montagna, impegnati non solo sulle piste da sci, ma anche negli alberghi e nelle strutture di accoglienza".

Caro energia, apertura ridotta degli impianti di risalita e innevamento fermo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.