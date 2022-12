Siena, cresce la qualità della vita: la provincia è quarta in Italia per Il Sole 24 ore. Scalate 11 posizioni

Aldo Tani 13 dicembre 2022 a

Oltre alla posizione in classifica, è il balzo in avanti a calamitare le attenzioni. Siena, intesa come territorio provinciale, in un anno è riuscita a risalire di 11 posizioni nella graduatoria sulla qualità della vita, stilata dal Sole 24 ore. Quindicesima nel 2021, quarta adesso: alle spalle di Bologna, Bolzano e Firenze. Capace di sopravanzare degli habitué di questa graduatoria, come Trento, Aosta o Trieste. “La strada intrapresa è quella giusta”, ha affermato il presidente provinciale David Bussagli. “Siena è uno dei luoghi in Italia in cui si vive meglio – ha aggiunto il sindaco Luigi De Mossi - Anzi, sempre meglio. E questa è la più grande soddisfazione per chi amministra la propria comunità, al di là delle chiacchiere sterili e dei veleni a cui spesso si riduce la politica politicante”.

Per arrivare a comporre il quadro, gli analisti si sono serviti di 90 indicatori, suddivisi in sei categorie. Per quanto riguarda quest’ultime, il risultato migliore lo ottiene su “Ambiente e servizi”, seconda. Rientra poi nelle prime dieci, in “Cultura e tempo libero”, quarta, e “Demografia e società”, nona. E’ nel dettaglio che però si insinua il diavolo, perché se a livello generale sfiora il podio, in alcuni particolari paga dazio. In “Affari e lavoro” e “Giustizia e sicurezza” si piazza al 56° e al 39° posto, perdendo in entrambi i casi undici posizioni. Siena risulta in ritardo anche su “Ricchezza e consumi”, sebbene sia stata in grado di recuperare nove posti: dal 45° al 36°. Se poi si passano in rassegna i singoli indicatori, il territorio va a medaglia solo in tre categorie su sei. Il miglior dato lo ottiene nel ramo culturale, risultando al primo posto per patrimonio museale ogni 100 chilometri quadrati, e al secondo posto per librerie ogni 100 mila abitanti e aziende agrituristiche. Nel settore dei servizi si fa sentire il peso di Mps, perché la provincia è al primo posto per atm ogni 10 mila abitanti. Bene anche sul fronte dei “bambini”, terza, che fa da collettore a 12 sottoindicatori. A questo risultato fa da contraltare il peggior piazzamento registrato: il 99° posto in merito ai “Giovani”, analizzato secondo 12 parametri. L’altro aspetto degno di nota è quello sociale. Siena ottiene la prima posizione per medici specialisti ogni 10 mila abitanti.

Facendo un passo indietro sull’ambito economico, se da un lato il territorio si conferma più caro della media nazionale (il prezzo medio delle case al metro quadro è 2.700 contro 1.800), dall’altro ribadisce la disponibilità di risorse da parte dei cittadini. Le pensioni, i depositi bancari e la spesa per i beni durevoli sono tutti superiori al dato medio del Paese. La classifica prende poi in esame anche la condizione femminile. La provincia, pur confermando un posto tra le prima dieci, ottava, vede peggiorare le prestazioni del 2021. Nei dodici indicatori esaminati, non riesce mai a entrare sul podio. Questa graduatoria è guidata Monza e Brianza; a seguire Treviso e Cagliari.

