Siena, caso pakistani: "Alla stazione panni stesi, rifiuti che attirano topi e donne che hanno paura"

I profughi pakistani che sono presenti alla stazione ferroviaria stanno occupando nuovi spazi. La questione non è affatto risolta e anzi sembra che negli ultimi giorni stia peggiorando”. La segnalazione arriva da Fabio Mencacci, un ferroviere che, per motivi di lavoro, frequenta quotidianamente piazzale Fratelli Rosselli e che quindi ha tutti i giorni sotto gli occhi quella che è la situazione. Ha contattato il Corriere di Siena e, nella sua drammatica segnalazione, parla di capanne di fortuna, di panni stesi all’interno del parcheggio e di spazzatura traboccante che richiama topi. Lo scenario, come già scritto nei giorni scorsi, sta quindi peggiorando.

Otto pakistani vengono ospitati da martedì nel centro Caritas di Arbia. Questa opportunità si è concretizzata grazie alla sinergia e alla collaborazione con il Rotary Siena, che ha acquistato con la donazione di un suo socio le brandine che sono state messe a disposizione, e che vengono ora utilizzate nella struttura. Tuttavia la questione non è chiusa così, e la problematica è tutt’altro che risolta. Proprio la referente della Caritas di Siena, Anna Ferretti, ha sottolineato che attualmente i pakistani presenti a Siena in cerca di una sistemazione sono tra i 70 e gli 80. Il tutto in attesa dell’apertura di un Cas, un centro di accoglienza straordinaria: il bando della Prefettura a questo proposito è aperto da luglio ma non ci sono state proposte, risposte e offerte. Tornando a Fabio Mencacci, che frequenta gli spazi di piazzale Rosselli per lavoro, spiega: “Sono abbonato al parcheggio della stazione e per motivi professionali utilizzo tale struttura quasi tutti i giorni. So bene che il Comune e la questura sono già al corrente del problema umanitario dei cittadini pakistani che vivono e dormono accampati da qualche mese al piano -2, e anche che stanno cercando di risolvere la questione. Volevo far presente, però, che negli ultimi giorni la situazione è drasticamente peggiorata perché queste persone si sono allargate, accampandosi in diversi punti del parcheggio e costruendo capanne di fortuna”. Si parla, al momento, di decine di persone che attendono una sistemazione e che, stando così le cose, attualmente l’hanno trovata nel parcheggio della stazione ferroviaria, in attesa che le istituzioni prendano una decisione o che venga trovata una struttura idonea per realizzare un nuovo Cas. Intanto i senza fissa dimora dormono nei posti riservati alle auto, mentre le ore diurne le trascorrono spesso nel piazzale sovrastante.

Continua Mencacci: “C’è un problema di decoro perché ci sono indumenti stesi ad asciugare sui muretti e sulle transenne e disseminati un po’ ovunque, ci sono sacchi dell’immondizia traboccanti che contribuiscono a richiamare topi, già avvistati e fotografati. E c’è un problema di sicurezza, specialmente riguardante le donne, che non si sentono sicure la sera quando vanno a riprendere la macchina lasciata nella struttura. Spero vivamente che un parcheggio destinato a lavoratori e turisti possa tornare a essere un luogo sicuro e di cui la città non debba vergognarsi”. Non basta quindi il lodevole gesto effettuato da Caritas e Rotary. Da mesi le istituzioni stanno cercando una soluzione, ma l’ipotesi della tensostruttura, a lungo caldeggiata, è stata bocciata perché ritenuta non idonea nei mesi invernali a causa del freddo e della pioggia. Come detto, servirebbe un Cas, ma nessuno in cinque mesi si è fatto avanti per presentare un’offerta.

