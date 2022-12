Siena, per Whirpool si riapre il confronto con i sindacati al Ministero. Ma l'azienda non ci sarà

Gennaro Groppa 12 dicembre 2022 a

Mercoledì 14 dicembre alle 10 il nuovo governo del premier Giorgia Meloni aprirà il confronto al Ministero delle imprese e del made in Italy sulla questione Whirlpool.

Richieste in tal senso erano arrivate già da alcune settimane dai sindacati, e anche i partiti politici avevano affrontato la questione: sia nel centrodestra, che nel centrosinistra erano arrivate richieste di riattivare il tavolo ministeriale che era stato creato con il precedente esecutivo (proprio quel tavolo che Whirlpool aveva disertato a settembre). Mercoledì quindi riprenderà il discorso tra governo e sindacati: alla riunione prenderanno parte Fiom, Fim, Uilm e Uglm oltre agli enti locali.

Non ci sarà l’azienda, che tuttavia ha fatto sapere che a gennaio renderà noti quelli che sono i piani industriali per l’area Emea (e dunque anche per l’Italia) per il 2023. Piani comunque, ovviamente suscettibili di cambiamenti a seconda di come andranno le trattative per la vendita degli stabilimenti in queste aree geografiche (Europa, Medio Oriente, Africa). Sono due i gruppi che stanno trattando con gli statunitensi: si tratta dei turchi di Arcelik e dei cinesi di Midea. Whirlpool ha indicato in gennaio un mese cruciale relativamente alle trattative in corso.

