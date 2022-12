Siena, Montomoli candidato sindaco: "Shopping natalizio, assurdo isolare il centro storico per una partita. Servono soluzioni"

12 dicembre 2022 a

“La gestione dell'accesso e della fruibilità del centro storico deve essere rivista, specialmente in giornate di acquisti per i regali di Natale”. Parola di Emanuele Montomoli, candidato sindaco alle prossime amministrative, che raccoglie le proteste di commercianti e cittadini per le modifiche alla circolazione imposte dal match tra Robur e Fiorenzuola di sabato 10 dicembre 2022, il cui peso si è fatto sentire maggiormente essendo periodo di shopping e di pienone turistico.

Il problema dello stadio in centro è annoso e da tempo infiamma il dibattito. In diversi momenti storici si è pensato a varie alternative, come il faraonico progetto a Isola d’Arbia, oppure l’idea di creare un centro commerciale e un’area di aggregazione intorno all’impianto, in modo da favorire comunque un approdo veicolare in zona. Per ora, comunque, niente è cambiato, e quando la Robur affronta un match casalingo, transenne e vigili urbani sono sempre al loro posto. Il 10 dicembre, come detto, al Franchi era di scena il Fiorenzuola, che sugli spalti aveva portato 5 irriducibili supporters, come si apprende dai dati forniti dalla società di casa. Arrivare nel centro storico, però, comportava ugualmente un giro labirintico e complicato. Le modifiche al traffico hanno dietro un piano relativo alla sicurezza che viaggia a prescindere dal blasone delle avversarie e dalla consistenza delle tifoserie. Ma per un commerciante, in particolare nell’approssimarsi delle Festività, non è semplice accettare che potenziali clienti scarseggino per il timore di improbabili contatti tra senesi e 5 sportivi emiliani. Da qui, il malcontento.

“E’ necessario - rilancia Montomoli - sedersi a un tavolo e trovare metodi e regole diverse. Lo stadio, che è il parcheggio più ampio della città, era chiuso per la partita, e la risalita meccanica che dalla stazione porta in città è inutilizzabile da giorni. Impossibile non comprendere la rabbia di chi investe soldi e tempo nelle proprie attività. Il 23 dicembre il Siena giocherà nuovamente in casa, in un giorno ancora più cruciale per lo shopping natalizio. L’augurio è che l'amministrazione trovi soluzioni, per non danneggiare ulteriormente gli esercenti”. Trattandosi di persona che aspira alla poltrona di primo cittadino, il professore ha anche in mente cosa fare nell’immediato, per poi proseguire sulla medesima strada in caso di elezione: “Serve una programmazione che pensi a servizi come ad esempio navette gratuite: invoglierebbero le persone a vivere il centro storico e a fare acquisti. Lo meritano i commercianti, ma anche la nostra città”.

