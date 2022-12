Siena, caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia a Montalcino

11 dicembre 2022 a

Un cacciatore, un uomo di 76 anni, è stato caricato da un cinghiale durante la battuta di caccia. Alle ore 14.47 di domenica 11 dicembre i mezzi dell'emergenza urgenza dell'Asl Toscana Sud Est sono stati attivati nel territorio del comune di Montalcino, in provincia di Siena. L'intervento è stato richiesto in particolare in una zona di campagna, in località Podernovi.

Sono intervenuti in sequenza l'ambulanza medicalizzata di Montalcino, l'elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del Fuoco di Montalcino, il Sast e i Carabinieri di Montalcino, tutti coordinati dalla Centrale 118.

In particolare, i Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, attivati dal NUE 112, hanno raggiunto l'uomo anche con un mezzo attrezzato per il soccorso con tecniche speleo alpino fluviali (giunto dalla centrale di Siena) ed hanno collaborato al trasporto del ferito, stabilizzato dal personale sanitario, fino al luogo dove è atterrato l'elisoccorso Pegaso per il trasporto in ospedale.

Il paziente, a quel punto, è stato trasferito in codice 2 presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena.

