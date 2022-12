Siena, rintracciato dai Carabinieri a Poggibonsi l'uomo di 52 anni scomparso da Bologna dieci giorni fa

11 dicembre 2022 a

È stato rintracciato dai Carabinieri senesi un uomo che si era allontanato da casa dieci giorni fa lasciando perdere le sue tracce. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggibonsi, in provincia di Siena, hanno rintracciato una persona che si era allontanata da Bologna nei giorni scorsi. L’uomo 52enne, si era fermato a Poggibonsi alla ricerca di un luogo poco frequentato dove trascorrere la notte ma, la sua presenza, ha attirato l’attenzione della pattuglia dei carabinieri impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio: i militari, fermatisi per approfondire l’accertamento, ne hanno avvertito il disagio, pertanto gli hanno prestato assistenza portandolo in caserma dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del 118. Nel frattempo, sono stati avvisati i familiari che sono giunti da Bologna per ricondurlo a casa.

