Siena, cade una finestra in una scuola di Montepulciano: colpito un giovane studente

Paura a Montepulciano, dove venerdì 9 dicembre 2022, durante l’orario delle lezioni, nella scuola media Pascoli si è staccata una finestra in una classe e ha colpito un alunno, per fortuna non è ferito in maniera grave. "Sono ormai anni - tuona il gruppo consiliare Centrodestra per Montepulciano - che denunciamo la grave situazione in cui versano le strutture scolastiche. Non è più tollerabile che luoghi che dovrebbero essere sicuri, accoglienti e idonei a garantire un regolare svolgimento delle lezioni, risultino inidonei persino a garantire l’incolumità degli alunni. La giunta comunale deve attivarsi senza indugio per risolvere definitivamente questa situazione. Arrivati a questo punto, non possiamo che chiedere, oltre a un immediato controllo degli edifici scolastici e alle pubbliche scuse, le dimissioni del vicesindaco Alice Raspanti, con delega all’istruzione, ai lavori pubblici, alle infrastrutture, al demanio e patrimonio”.

La stessa Alice Raspanti fornisce la propria versione: “Appena sono stata informata dell’accaduto, mi sono recata sul posto, per rendermi personalmente conto di quanto fosse successo. Si è trattato di un evento violento e improvviso ma assolutamente imprevedibile; dai servizi preposti di Protezione civile non erano giunte infatti segnalazioni di raffiche di vento particolarmente intense, al punto da provocare un’allerta meteo. La prima preoccupazione è stata per le condizioni del bambino colpito. Nel corso della giornata, insieme al sindaco Michele Angiolini, siamo stati in contatto con la famiglia, dalla quale abbiamo ricevuto notizie via via più rassicuranti che non hanno però diminuito il profondo dispiacere e l’autentico spavento. Per quanto riguarda le strutture, nello specifico gli infissi, d’accordo con il tecnico responsabile dell’area manutenzione, abbiamo immediatamente effettuato una prima verifica dello stato delle altre finestre, che ha dato esito favorevole. Seguiranno altri interventi alcuni già programmati, durante la chiusura della scuola per la pausa natalizia”.

L’amministrazione comunale, inoltre, con una nota “respinge - si legge - ogni tentativo di strumentalizzazione a fini politici e propagandistici dell’episodio e ritiene anzi deprecabile l’utilizzo di un fatto, che ha coinvolto un minorenne e l’intera comunità scolastica, per attaccare un’assessora che assolve con il massimo impegno e diligenza il proprio mandato e alla quale non si può imputare un episodio obiettivamente imprevedibile”.

