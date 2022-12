Siena, Gilardino (Genoa): "Portanova non convocato per la trasferta di Ascoli"

11 dicembre 2022 a

"Manolo Portanova non è convocato per la partita ad Ascoli". Lapidario e diretto, Alberto Gilardino, ex mister del Siena, liquida così, a poche ore dalla trasferta nelle Marche del suo Genoa, l'argomento relativo al figlio di Daniele, simbolo di una Robur da sogno rimasto a vivere nella città del Palio anche dopo aver appeso le scarpe al chiodo. Impossibile strappargli altre dichiarazioni: le notizie finiscono qui.

Portanova condannato per stupro: la Figc apre un'inchiesta federale e chiede gli atti al tribunale

Il giovane Portanova, il 6 dicembre, è stato condannato in primo grado, dal tribunale di Siena, a 6 anni in quanto ritenuto colpevole di stupro di gruppo su una studentessa. I fatti risalgono al maggio del 2021. Mancano ancora due gradi di giudizio e nei suoi confronti non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo, ma la cosa ha suscitato scalpore, tanto che la Figc ha chiesto gli atti al tribunale senese per aprire un'inchiesta federale nei confronti dell'atleta. Il quale, nel frattempo, è tornato nei ranghi genoani ed era anche stato incluso nella lista per il match di venerdì contro il Sudtirol, salvo scatenare un polverone di critiche, con in prima fila i tifosi del Grifone, al momento non particolarmente teneri con la loro società del cuore e pronti a levare gli scudi accusando la dirigenza di fare proclami contro i soprusi sulle donne nelle giornate dedicate alla lotta alla violenza di genere, salvo poi non agire di conseguenza quando si presenta l'occasione reale di lanciare un segnale forte.

Stupro di gruppo: Portanova e Langella condannati a sei anni. Rinvio a giudizio per Cappiello

Come conseguenza, Portanova è finito in tribuna, e adesso resta a casa mentre i compagni vanno ad Ascoli. Né Gilardino né i vertici del Genoa hanno spiegato le motivazioni di tale decisione. Ci ha provato, tra il serio e l'ironico, il cantautore Francesco Baccini, storico e radicato tifoso genoano. "Scelta giusta - ha detto al Corriere della Sera. - Con quale testa potrebbe giocare?"

Stupro di gruppo: la ragazza parla in tribunale

