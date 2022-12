Siena, un Capodanno diffuso per salutare l'arrivo del 2023

10 dicembre 2022 a

a

a

Il Capodanno 2023 di Siena andrà vissuto "Dal tramonto all’alba” tra le strade piene di persone ed eventi organizzati da Comune e Associazione Propositivo (Pro+). La manifestazione rientrerà nel programma L’Arte illumina il Natale. A Siena tra emozioni e sostenibilità. Il centro storico sarà animato da spettacoli itineranti con street band, live music con performer professionisti, luci e suoni diffusi. Tutti gli angoli vivranno di musica e folklore in perfetto equilibrio, per un pubblico variegato.

Capodanno a Siena, la Fortezza protagonista

“Saluteremo l’inizio del nuovo anno – sostiene il sindaco Luigi De Mossi – con un programma per tutte le età, valorizzando il centro storico patrimonio Unesco e le nostre eccellenze. I senesi e i turisti potranno vivere un’atmosfera incantata, divertendosi e gustando i piatti tipici e le bellezze architettoniche della nostra città”. Gli fa eco Paqsquale Colella, assessore alla cultura: "Sarà un Capodanno diffuso, divertente e sostenibile, con un programma che permettesse di vivere tutta la città, immersi nelle sue bellezze. Abbiamo predisposto, grazie alla disponibilità degli uffici e alla collaborazione con l’assessorato turismo e commercio di Stefania Fattorini, la possibilità che i ristoratori e gli esercenti del centro realizzino lo street food. Siamo convinti che possa essere la soluzione giusta non solo per i senesi, ma anche per coloro che sceglieranno di essere a Siena in quella splendida notte".

ViviFortezza 2022, il bilancio di Giallombardo (Propositivi): "Stiamo riportando Siena nel grande circuito"



Niccolò Giallombardo, presidente e direttore artistico dell’associazione Propositivo dichiara: "Siamo molto onorati di ripetere l’organizzazione del Capodanno come già nel 2018 e 2019, seguendo un format già collaudato negli anni. Abbiamo pensato ad una proposta che andasse incontro a tutti i gusti e le età includendo molti spazi urbani, proponendo per ognuno musica ed atmosfere diverse. Sarà un Capodanno vivace ed allegro per tutta la città. Le band selezionate sono tutte di grande livello e sono chiamate a far trascorrere al pubblico senese una serata di gioia ed allegria. La scelta di non puntare su un grande nome ma su un format del genere è secondo noi la più razionale e funzionale oltre che vincente. In Piazza quest’anno balleremo e brinderemo con la musica di dj storici della città. come Fabrizio Muzzi (80 Febbre), Leo Tolu, Ciccio (Papillon), Antonio Marki ed Alessandro Serra sotto il nome di collettivo Siena suona bene"

A Capodanno super lavoro per i reparti di Pronto Soccorso: 300 chiamate. Mandò: "Ai cittadini chiediamo responsabilità e senso civico"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.