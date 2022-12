Siena, poche domande per il bonus energia del Comune. L'appello alle famiglie: "Ultimi giorni per richiederlo"

Carlo Pellegrino 11 dicembre 2022 a

Il bonus energia rivolto alle famiglie non sfonda. O quantomeno a Palazzo Pubblico non sono arrivate le richieste che l’Amministrazione auspicava. Così, a tre giorni dalla scadenza del bando il Comune di Siena stringe i tempi per invitare i cittadini a richiedere il contributo. Il termine per presentare la domanda relativa al bonus utenze messo a disposizione dal Comune per le famiglie più fragili scade infatti martedì a mezzanotte. I principali requisiti di accesso al contributo, compreso tra i 150 e i 450 euro, sono il possesso di Isee ordinario o corrente non superiore a 21mila euro, la residenza nel Comune di Siena e l’aver pagato nel corso dell’anno 2022 fatture di utenze domestiche, relative all’abitazione di residenza, per la fornitura di energia elettrica/gas/riscaldamento. Palazzo Pubblico ha messo a disposizione 500 mila euro.

Maria Concetta Raponi, presidente della commissione consiliare anticrisi, non lo nasconde: “Sì, onestamente ci aspettavamo una risposta diversa da parte della popolazione”. “Sospettiamo – afferma Raponi – che ci sia una certo riluttanza, da parte dei nostri cittadini, per le modalità della presentazione della domanda. Temono insomma che ci sia troppa burocrazia con cui avere a che fare. In realtà presentare la domanda è davvero molto facile, abbiamo semplificato al massimo il meccanismo. Servono soltanto un’autocertificazione con Isee e una bolletta del 2021 per poter ricevere il contributo”. “Si può far arrivare il materiale sia a mezzo Pec - ricorda Raponi – che consegnarlo all’ufficio protocollo. I nostri impiegati sono inoltre a disposizione per fornire eventuali delucidazioni. Ci dispiace vedere che intorno a questa misura non ci sia l’interesse che avrebbe meritato: parliamo di un intervento importante, per il quale il limite Isee è stato alzato da 18 a 21 mila euro, proprio perché in questo momento così delicato ci è sembrato importante allargare la platea di questa agevolazione”.

“E’ una possibilità concreta per farsi aiutare in uno dei momenti dell’anno più complicati, quando il caro energia si fa sentire e va a gravare nella vita quotidiana delle famiglie più fragili – aggiunge l’assessore al sociale del Comune di Siena, Francesca Appolloni – le forze che mettiamo in campo, grazie al lavoro dei nostri uffici, non sono certamente risolutive ma serviranno per dare un po’ di sostegno”. Come ricordato, la domanda fino a martedì potrà essere trasmessa a mezzo posta certificata (Pec) all’indirizzo [email protected] o tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo, Palazzo Pubblico, Piazza Il Campo, 1. Per necessità di chiarimenti o aiuto alla compilazione della domanda è invece possibile invece rivolgersi allo sportello famiglia, Palazzo Ottieri della Ciaia, Casato di Sotto 23 (0577/292353), o anche inviando una email a [email protected] .

