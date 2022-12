Siena, temporali forti e allerta meteo arancione. Maltempo in tutta la Toscana

10 dicembre 2022 a

L’intensa perturbazione delle ultime ore interesserà ancora la Toscana nelle giornate di oggi, venerdì, e domani, sabato, portando forti rovesci o locali temporali anche forti. La Sala operativa unificata permanente della protezione civile ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico del reticolo minore che interesserà tutta la Toscana meridionale e parte di quella centrale con validità fino alle 15 di sabato 10 dicembre. Inoltre sono stati emessi un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, uno per rischio idraulico del reticolo minore e uno per temporali forti.

Rischio idraulico del reticolo principale. Quello in corso per Lunigiana e bacino del Serchio è stato esteso fino alle 14. Per le zone del Bisenzio e Ombrone pistoiese la validità è fino alla mezzanotte. Per il bacino dell’Arno (dal Valdarno superiore fino alla foce), fino alla mezzanotte. Rischio idraulico del reticolo minore. Per le zone centro-settentrionali (isole comprese), e per quelle centro-meridionali, tra le quali la provincia di Siena, la validità è per tutta la giornata. Temporali forti. Fino alla mezzanotte di domani riguarda tutta la Toscana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

