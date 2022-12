Siena, luci di Natale ridotte per sostenere le spese della sanità. La scelta del borgo amiatino di Piancastagnaio

Mariella Baccheschi 10 dicembre 2022 a

Il Comune di Piancastagnaio, pur essendo tra i più dotati dell’Amiata, ha optato quest’anno per la riduzione del numero delle luminarie, installate solamente nel complesso della Rocca Aldobrandesca e nella Torre dell’Orologio. Non è stata solo e esclusivamente una scelta di austerità, dovuta al caro energia, che grava pesantemente su cittadini e enti pubblici, ma anche un segnale di sensibilità e di attenzione nei confronti delle famiglie che stanno compiendo enormi sacrifici per il caro bollette e non solo.

“E è anche una questione di equità - dichiara il sindaco Luigi Vagaggini - perché bisogna pensare anche agli altri, a non lasciare indietro chi si trova in difficoltà”. E il pensiero va soprattutto a quei cittadini che di recente hanno denunciato la loro impossibilità ad accedere alle cure oncologiche, in quanto il servizio sanitario regionale non copre più le spese di viaggio, a meno che il paziente non sia barellato o su carrozzina. “Nel prossimo consiglio comunale - spiega Vagaggini - andremo ad approvare il regolamento per cui i soldi risparmiati saranno messi a disposizione dei malati oncologici e dei trasporti sanitari. È un atto sicuramente di risparmio e di austerità, ma anche di diversa destinazione, sebbene, dai conti e dalle proiezioni fatte con la Misericordia, la somma a disposizione non basterà”.

Il sindaco aveva annunciato che sarebbe stato il comune a sostenere le spese di viaggio da Piancastagnaio a Siena o in altri centri di cura, in attesa che la regione toscana - aveva scritto a tale proposito al presidente Giani e all’assessore competente Bezzini - predisponesse e approvasse, come già fatto da altre regioni italiane, “un regolamento per la concessione del trasporto oncologico gratuito”. La pec inviata in regione un mese fa, però, non ha avuto alcuna risposta. “Silenzio assoluto” - è il commento del primo cittadino. Nonostante la scelta dello stop alle luminarie, comunque, il comune di Piancastagnaio durante le festività natalizie sarà ricco di iniziative per bambini e adulti. Una stagione teatrale dedicata ai più piccoli, ai ragazzi e alle famiglie - per esempio - l’evento “trenini in parrocchia” (mostra di modellismo ferroviario) e altre allettanti sorprese.

