Siena, debellata una rete di spaccio di stupefacenti con l'Umbria

Da oltre un anno gli uomini della polizia di Stato li stavano pedinando e ascoltando. Poi ieri mattina (9 dicembre 2022), su richiesta della Procura della Repubblica di Perugia, sono scattati gli arresti.

A finire in manette per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati tre fratelli di nazionalità albanese, residenti nel territorio di Città della Pieve, trovati tra l’altro in possesso di circa 300 grammi di cocaina e 1,5 chilogrammi di hashish che, secondo le stime degli inquirenti, sul mercato avrebbero fruttato complessivamente oltre 30 mila euro. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Perugia con il supporto del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche della polizia di Stato. L’attività investigativa ha documentato come i tre, nel corso del tempo, avrebbero messo in piedi nella zona di Città della Pieve, una fiorente attività di spaccio di cocaina e hashish che, anche in considerazione della posizione geografica, serviva clienti delle province di Perugia, Siena e Terni, molti dei quali identificati.

Le indagini avviate a ottobre 2021 si sono sviluppate sul territorio con appostamenti e osservazioni dirette ma anche con monitoraggi con gps, telecamere di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali dei veicoli utilizzati, nonché raccogliendo testimonianze. Questa attività ha consentito agli investigatori di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre fratelli e di recuperare e sequestrare la droga. In particolare, nel corso delle attività di polizia giudiziaria, sono stati individuati numerosi anfratti e ruderi nei pressi dei quali gli indagati erano soliti nascondere lo stupefacente che poi veniva recuperato immediatamente prima di essere ceduto ai consumatori. Proprio la presenza di vari confini amministrativi, in un territorio crocevia di tre province e due regioni, ha favorito la possibilità di eludere eventuali controlli e attenzioni investigative. Spesso, infatti, lo stupefacente veniva nascosto nel territorio di una provincia ma ceduto in un’altra così da rendere più difficoltose le indagini. Nel corso dell’operazione sono state anche perquisite le abitazioni dei tre uomini e ciò ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 2 mila euro in contanti, cinque telefoni, di cui uno lanciato dalla finestra all’arrivo degli agenti, e un ulteriore grammo di cocaina.

