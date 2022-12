Whirlpool, la crisi avanza. Cresce la preoccupazione nel sito senese

10 dicembre 2022 a

Entro fine gennaio Whirlpool farà sapere come saranno andate le trattative con i due gruppi per acquistare gli stabilimenti della multinazionale statunitense nell’area Emea, vale a dire in Europa, Medio Oriente e Africa. La multinazionale ha anche fatto sapere ai sindacati che a gennaio comunicherà i piani per i volumi produttivi delle fabbriche italiane per il 2023. E sempre per il prossimo gennaio i sindacati annunciano di essere al lavoro per dare vita a un incontro delle Rsu di tutte le fabbriche italiane del settore degli elettrodomestici “perché si sta aggravando la crisi dei mercati”.

Come si capisce, dunque, il periodo è caldissimo. Indiscrezioni. Il tempo stringe, delegati del gruppo turco di Arcelik avrebbero anche visitato il sito senese in viale Toselli, anche se questa indiscrezione non è mai stata confermata dalle parti. E tra le altre cose non sono mai stati confermati neppure i nomi dei due gruppi che stanno trattando la vendita degli stabilimenti dell’area Emea con Whirlpool, anche se le voci hanno riguardato per l’appunto i turchi di Arcelik e il gruppo cinese di Midea. I turchi starebbero incrementando velocemente i centri di assistenza e logistica per il sud Europa, un indizio e un segnale non da poco relativamente all’interesse per questa area geografica.

L’Antitrust dell’Unione europea intanto vigila sulla situazione. Perché il gruppo Whirlpool detiene una quota tra il 18 e il 20% del mercato degli elettrodomestici nell’area Emea, che aggiunta a quella dell’eventuale acquirente potrebbe quindi divenire una posizione assolutamente dominante sul mercato.

