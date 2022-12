Siena, in esposizione un presepe con i personaggi del film Amici Miei

09 dicembre 2022 a

Amici Miei è un classico della cinematografia e anche della comicità toscana, magistralmente onorata da grandi attori di caratura anche internazionale. La serie dei compagni dediti alla goliardia e alle zingarate si è meritata perfino una natività, ovviamente rivista con i personaggi della pellicola, appena arrivata a Siena.

La cometa natalizia fa la su apparizione in un presepe ambientato nel Bar Necchi, abituale luogo di ritrovo dei protagonisti prima della partenza per le loro imprevedibili ed esilaranti avventure. Realizzato dall’artista bolognese Paola Cappelli sarà esposto fino all’8 gennaio 2023 presso gli spazi del negozio Supercazzola aperto da poco in Camollia. Un omaggio a un'opera divenuta ormai leggendaria, con un gruppo di interpreti del calibro di Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Adolfo Celi (che è morto proprio a Siena), Gastone Moschin, Duilio Del Prete prima e Renzo Montagnani poi, che lo hanno reso un vero e proprio cult con milioni di persone che conoscono a memoria battute e scene, prima tra tutte la supercazzola, non sense del Conte Mascetti da cui prende poi nome il negozio.

Nel presepe ci sono il Conte Raffaello Mascetti, il Perozzi e il Necchi, ma anche il vigile pisano ed Augusto Verdirame, oltre all'immancabile Birillo. E' una rappresentazione che vuole essere un omaggio al film per il 40esimo anniversario dell’uscita nelle sale del secondo atto (il 22 dicembre 1982) e ai grandi attori che ne fecero parte, ma allo stesso tempo vuole ricordare in modo scherzoso e goliardico il vero senso del Natale: la nascita di Gesù. Il presepe è piaciuto anche agli attori veri, come testimoniato da Enio Drovandi, che sul proprio profilo Facebook ha commentato: "Fantastico, e onorato di così tanto affetto. Da ragazzotto di provincia ad attore di un capolavoro e a statuetta di presepe come vigile".

