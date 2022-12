Siena, allarme profughi pakistani: sacerdote che se ne occupa propone il numero chiuso

Annalisa Coppolaro 09 dicembre 2022 a

Sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti l'allarme legato ai profughi pakistani a Siena. Oltre un mese fa gli accampati nel parcheggio della stazione vennero sgomberati con un blitz delle forze dell'ordine, ma nemmeno due giorni dopo la situazione era già tornata come prima. Adesso alcuni si trovano nella foresteria dell'ex monastero delle clarisse in via Mascagni, altri sono ospitati a San Pietro alla Magione da padre Dino, altri a San Rocco a Pilli da don Domenico Poeta, nella casa di accoglienza della Caritas alle Tolfe, nei pressi di Castellina in Chianti e anche ad Arbia, nella casa dove la Curia ha ospitato il piccolo Mustafa e la sua famiglia. Gli altri, senza sistemazione, dormono dove possono e mangiano alla mensa di San Girolamo a pranzo, ma la cena non è prevista.

Le forti piogge hanno reso ancora più cupi e invivibili gli anfratti del parcheggio dove si sono sistemate queste persone e la situazione sta precipitando. Quali sono le alternative? “Questo è difficile da stabilire - commenta don Domenico Poeta, che ospita sei migranti a San Rocco a Pilli. - Anche le istituzioni non sanno bene come gestire questa che si può definire una crisi”. Da anni il sacerdote si occupa delle questioni migratorie nella zona di Siena, e ha visto formarsi realtà di integrazione. "Pensiamo a cosa accadde vent'anni fa - ricorda, - quando arrivarono migliaia di persone dai Balcani, con reazioni contrastanti. Non avremmo creduto che si sarebbero integrati fino ad essere oggi una forza lavoro importante in agricoltura e in edilizia. Con i pakistani potrebbe accadere la stessa cosa".

Però poi ammette: "Gestire questa crisi è e rimarrà difficile. Forse una soluzione sarebbe mettere un numero massimo agli arrivi, e quindi stabilire una sorta di numero chiuso, ma capisco che per la questura e per il prefetto, che è responsabile del controllo di questi flussi, non sia facile capire la modalità. Certamente veder vivere queste persone in condizioni così precarie è tristissimo, e se non vengono posti dei paletti invalicabili ne arriveranno altre. Si tratta di ragazzi che, quando arrivano, chiamano anche amici e parenti e la comunità si allarga. Obiettivamente, però, non sembra che sul territorio possano esserci sistemazioni adeguate ai numeri in crescita che si stanno registrando”

