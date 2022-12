Siena, i profughi pakistani accampati alla stazione: "Meglio qui che nel nostro Paese"

Annalisa Coppolaro 08 dicembre 2022 a

Al piano -2 del parcheggio sotto la stazione di Siena, in piazzale Rosselli, non ci posteggia più nessuno, o quasi. A dire il vero, qualche temerario c’è ancora, ma ormai i posti delle auto sono progressivamente invasi dai materassi bagnati e dalle coperte miste agli abiti e alle scarpe, mentre le barriere di metallo sono diventate stendini. E’ questo il rifugio dei profughi pakistani che dalla primavera sono arrivati in città e ci sono rimasti. Una sorta di Corte dei miracoli dove qualche giovanissimo sotto vecchi piumoni guarda in silenzio lo schermo del cellulare, circondato da sacchi traboccanti di spazzatura e un odore tremendo perché non ci sono servizi igienici.

Facciamo un giro in questo mondo sommerso, a poche rampe di scale dalla luce e dalla vitalità dello scalo ferroviario e del vicino centro commerciale, e ad accoglierci è un ragazzo che si sta asciugando il volto: si è appena lavato con l'acqua piovana che cade dal piano di sopra. Sulle sue spalle, come su quelle dei suoi connazionali, ci sono storie, drammi, percorsi per giungere fino a vivere in uno spazio maleodorante. Si chiama Amir e racconta in un buon inglese, dopo un attimo di diffidenza: “Sono arrivato da qualche settimana. Non è facile stare così, ma va bene. Per ora solo una parte dei miei compagni ha trovato una sistemazione nelle parrocchie e in un convento. Siamo come una famiglia, abbiamo fatto amicizia e non sappiamo cosa sarà di noi. Facciamo pranzo insieme in un centro in città dove ci sono persone gentili e generose. La sera, a volte, alcuni privati o associazioni ci portano qualcosa di caldo e le coperte”.

Poco oltre Mateen dichiara 22 anni, ma ne dimostra 15. “Ho fatto un viaggio di 6 mila chilometri - dice - per arrivare a Trieste. E’ durato un mese, eravamo in tre e ci siamo mossi in parte in treno e molto a piedi. Dalla Bosnia siamo entrati in Slovenia e da lì in Italia. Altri sono andati a Firenze, Ancona e Bologna, ma io qui avevo un amico che ora è in un centro fuori Siena. Meglio vivere in questo parcheggio che nel nostro paese, dove la crisi politica ed economica è molto seria. Non ho più un lavoro, vorrei ricominciare da zero qui”.

