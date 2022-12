Siena Mps, il ministro del Tesoro Giorgetti: "Stato pronto a gestire l'uscita in modo ordinato"

08 dicembre 2022 a

Le attenzioni sono state assorbite quasi completamente dalla manovra finanziaria e il Tesoro, che detiene il pacchetto di maggioranza del capitale azionario di Mps, ha dovuto lasciare indietro per foza di cose la partita della banca senese, come anche altre. E' però consapevole degli impegni presi in sede europea, in particolare del fatto che la permanenza dello Stato ha un’etichetta di scadenza che prima poi andrà guardata.

Non a caso il ministro Giancarlo Giorgetti ne ha fatto menzione davanti alla commissione Finanze di Camera e Senato. “Dopo l’approvazione, lo scorso agosto, dei nuovi impegni con la Commissione europea, si è conclusa con successo, in ottobre, l’operazione di aumento di capitale e si è dato avvio all’esecuzione del nuovo piano di ristrutturazione”, ha premesso il titolare del dicastero di via XX settembre. Poi, entrando nel vivo della questione, ha aggiunto: “Confermiamo il nostro impegno a gestire in maniera ordinata l’uscita dello Stato dalla banca preservandone il valore e il ruolo di sostegno ai territori e alle imprese”.

Questo implica che Montepaschi possa camminare da solo o che, secondo le valutazioni più comuni, qualche altro soggetto finanziario le possa fare da stampella. In pratica quel mercato che ogni tot mesi viene invocato, per poi fare ritorno al punto di partenza di fronte alla mancanza di interesse concreto. Tutto ciò che per la fortuna dell’istituto di credito senese, non è successo con la ricapitalizzazione da 2,5 miliardi. In tanti si sono fatti vivi per contribuire al completamento. Tra queste le Fondazioni bancarie, come Cariplo, che ha investito 10 milioni. “Cariplo, dalla nascita, lega la tutela del patrimonio a due criteri: la tenuta di ogni investimento e quella del sistema – ha affermato il presidente Giovanni Fosti in un’intervista a Repubblica -. Abbiamo ritenuto che su Mps ricorressero entrambi. Non ci muoviamo nel vuoto, ma in un sistema che cresce meglio se insieme. La tenuta della rete tra aziende, persone e comunità, è cruciale”.

Spostando l’attenzione sul mercato borsistico, dal 19 dicembre Rocca Salimbeni entrerà a far parte del Ftse Italia Mid Cap, nel quale si trovano i titoli a media capitalizzazione. L’inserimento in questo paniere potrebbe contribuire a generare maggiore interesse verso le azioni targate Montepaschi. E magari dare una mano a risalire sopra quota 2 euro. Soglia che anche a causa di una seduta in negativo (- 0,22%), rimane ancora lontana: alla chiusura di ieri pomeriggio il valore era di 1,87 euro.

