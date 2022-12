Siena, la denuncia di Assoturismo: "Presenze ai livelli pre Covid ma le spese assorbono gli introiti"

07 dicembre 2022 a

Dicembre promette una bella boccata di ossigeno nel settore dell'accoglienza turistica ma, come si dice in questi casi, non è tutto oro quello che luccica. Lo ribadisce con forza Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo Confesercenti Siena, che tratteggia la situazione a meno di un mese dalla fine del 2022. "Il mese - spiega - si è aperto bene, e le prospettive sono incoraggianti. Tranne che per i costi. Abbiamo dovuto fare i conti con qualche difficoltà legata al maltempo, che in particolare nella giornata di sabato 3 dicembre ha smorzato l’attrattività di eventi come il Mercato nel Campo a Siena o la Fiera a Chiusi. Nel complesso però il movimento del periodo è in linea con le aspettative, e soprattutto ci sono buone avvisaglie per le prossime settimane. Il ponte dell’Immacolata preannuncia arrivi in buona misura in tutta la provincia: il tasso di occupazione previsto dal Centro studi turistici oscilla tra il 79% della Valdelsa, l’83% di capoluogo e Valdorcia, il 91% per la Valdichiana. Anche il periodo clou delle festività si presenta abbastanza bene, fatta magari eccezione per Natale e Santo Stefano”.

Insomma, si sta tornando allo scenario pre-Covid, con una differenza significativa però rispetto ai costi di gestione: “L’incidenza attuale delle spese fisse energetiche per le nostre attività vanifica buona parte degli introiti che il movimento attuale genera, e in più di un caso porta alla scelta di restare chiusi nel periodo invernale. Un problema che è tutt’ora irrisolto, e che si ripresenterà”.

Tra le voci di costo, soprattutto per le piccole attività restano anche quelle legate ai pagamenti elettronici: “Quello che pesa - chiarisce Grassi - non è tanto il pos in sé, quanto le commissioni bancarie che gravano sull’esercente. Siamo a favore sia del contante che del bancomat, ma è evidente che per un bar che serve un caffè a un turista questa voce di spesa è eccessiva. Quello che chiediamo da tempo è di intervenire sulle commissioni a livello nazionale, e lo ripeteremo anche il 13 dicembre a Roma agli esponenti del Governo che interverranno all’assemblea nazionale Confesercenti”.

