Trovata morta sul ciglio della strada, caccia all'investitore

Una donna di 85 anni è stata trovata senza vita lungo la provinciale 119 che da Uopini porta a le Badesse, nel territorio comunale di Monteriggioni, nella zona del cimitero. Inequivocabili i segni sul corpo di un investimento, ma il conducente del mezzo o dell’automezzo che ha causato il decesso della donna non si è fermato, ha proseguito per la sua strada.

Le indagini dei Carabinieri sono in corso per accertare cosa sia successo, dal momento che va stabilito se chi guidava è scappato oppure se abbia continuato il suo percorso perché non si è accorto di cosa era successo. Non si sa infatti se la donna sia stata investita da un grosso mezzo oppure da un’automobile.

L’allarme al 118 è arrivato ieri intorno alle 16,16 quando è stato segnalato da un passante un corpo che giaceva sul ciglio della strada.

Nulla da fare per la donna, troppo gravi le ferite riportate. La vittima risiedeva in zona ed era molto conosciuta essendo sempre vissuta a Monteriggioni. La tragedia ha suscitato profondo sconcerto nella piccola comunità.

