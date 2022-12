Crolla muro di contenimento vicino a condominio, evacuata un'abitazione

07 dicembre 2022 a

Crolla un muro di contenimento a Colle Val d'Elsa, in via Diaz e un'anziana residente è stata costretta a lasciare la propria abitazione situata nel piano rialzato.

E' successo intorno alle 5 di mattina di mercoledì 7 dicembre e i residenti della palazzina sono stati svegliati da un forte boato. Il muro, alto circa otto metri, è venuto completamente giù e i massi hanno invaso il parcheggio sottostante, dove erano parcheggiate due auto andate distrutte, e il giardino e il terrazzo dell'anziana. Lo spavento è stato notevole e all'inizio, vedendo tutto quel disastro la gente ha pensato al terremoto o a uno scoppio.

Poi ci si è resi conti di quello che è successo. Sul posto i vigili del fuoco di Poggibonsi e i carabinieri di Colle. In via Diaz anche il sindaco e i tecnici del Comune che hanno effettuato accertamenti per individuare le esatte cause di quanto successo. L'anziana verrà ospitata in un appartamento messo a disposizione dal Comune

