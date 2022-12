Siena, otto pakistani accolti nel centro Caritas ad Arbia. Rotary Club dona dieci brandine

07 dicembre 2022 a

Da martedì 6 dicembre la Caritas di Siena ospita 8 profughi pakistani (e successivamente se ne aggiungeranno altri due) nella sua struttura ad Arbia. Per arrivare a questo risultato si è rivelata fondamentale la donazione del Rotary Club di Siena, che ha acquistato dieci brandine che saranno utilizzate proprio nell’edificio della Caritas. La questione, che è al centro delle cronache cittadine da mesi, non va comunque a risolversi. In questo momento a Siena ci sono tra gli 80 e i 90 profughi pakistani e tanti di loro ancora dormono nell’area della stazione ferroviaria. Da ieri sera, tuttavia, in 8 hanno trovato una sistemazione e un’accoglienza ad Arbia.

L’idea della tensostruttura, una soluzione che era stata ipotizzata e prospettata alcune settimane fa, non ha trovato una realizzazione. Il maltempo e la pioggia sconsigliano infatti una possibilità di questo tipo, quanto meno nei mesi invernali. Rimane ovviamente la strada del Cas, il centro di accoglienza straordinaria. Tuttavia il bando emesso e pubblicato dalla Prefettura a luglio per dar vita a nuove strutture non ha ancora trovato alcuna risposta. Quando dall’inizio di tale ricerca, per l’appunto, sono trascorsi già cinque mesi. E allora interviene la Caritas, che con l’aiuto e il supporto del Rotary Siena intanto riesce a ospitare 8 di queste persone.

“Quello che mettiamo a disposizione è un locale assolutamente idoneo perché ha riscaldamento autonomo, docce e bagni – sottolinea la referente della Caritas di Siena, Anna Ferretti. – Non è una struttura nel centro storico cittadino, tuttavia ci sembrava una soluzione ottimale per ospitare queste persone visti l’inverno, le temperature più fredde, la pioggia e vista la precarietà della vita all’interno del garage della stazione”.

Ancora Ferretti: “Le prospettive per i prossimi mesi sono tutte indirizzate alla ricerca di un Cas, con l’auspicio che questa struttura possa essere aperta e che quindi possa accogliere molte persone. La speranza è questa, perché quella che tanti pakistani e afghani stanno facendo adesso non è vita. La comunità senese si è dimostrata ancora una volta solidale, ma se non interviene l’ente pubblico è certamente difficile andare avanti”.

Duccio Panti, presidente del Rotary Siena, spiega com’è nata l’idea della donazione: “Noi – afferma – cerchiamo sempre di aiutare persone in difficoltà. Quando abbiamo affrontato la questione dei pachistani un nostro socio si è fatto avanti e ha detto di voler fare una donazione. Quelle risorse insieme ad altre che sono state messe dal club sono servite ad acquistare le brandine”.

Il socio del quale parla Duccio Panti è Piero Giadrossi, questo è il nome del benefattore. Che ieri mattina era presente al momento della donazione assieme a Panti, Ferretti, al cerimoniere del Rotary Siena Sabina D’Angelo e al past president Mauro Picchi.

Ancora Panti: “Non ci fermeremo a questo – sono le sue parole – perché sono già allo studio altre donazioni e nuovi progetti. Pensiamo ad esempio all’acquisto di alcune stufe che possano aiutare nei mesi più freddi dell’anno. Abbiamo dato disponibilità alla Caritas pure per nuove donazioni perché grazie alla generosità dei nostri soci abbiamo raccolto anche altri fondi. Il Rotary è presente in tutte le emergenze e necessità”.

