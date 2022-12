Siena, restaurato il reliquiario di San Galgano. Dopo la mostra ai Musei Vaticani di Roma tornerà in città

Aldo Tani 07 dicembre 2022 a

a

a

Un palcoscenico d’autore, la pinacoteca dei Musei Vaticani, e le cure degli artigiani esperti del laboratorio di restauro metalli e ceramiche dei Musei Vaticani. Per il reliquario di San Galgano, dopo 32 anni di anonimato, è stato un ritorno in grande stile.

Buono e Cattivo Governo, visite eccezionali dal ponteggio all'altezza dell'opera

Dopo il ritrovamento nell’aprile 2021, l’opera sarà esposta nella mostra “Dalla spada alla Croce. Il reliquiario di San Galgano restaurato”, in programma fino al 18 febbraio a Roma. Fu trafugata nel 1989 dal seminario arcivescovile di Montarioso. L’ipotesi più accreditata è che il furto fosse stato commissionato. Peraltro, non fu il solo oggetto a scomparire. Un mistero risolto dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Palermo e della sezione di Siracusa, che hanno ritrovato la collezione in un appartamento di Catania. Luogo dove sono stati ritrovati anche una croce d’argento del XII secolo, due pissidi e un reliquiario a tempietto del XIV secolo e sei calici d’argento datati dal XIII secolo al XVII secolo. “Questo per me è un ritorno al ricordo del Santo, ai suoi luoghi e ai suoi ambienti”, ha affermato l’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice. Al suo fianco Gianluigi Marmora, dei carabinieri di Palermo, che ha parlato di “una soddisfazione doppia: per aver recuperato il manufatto e per averlo riconsegnato alla comunità senese”.

Inaugurata la pista del ghiaccio alla Lizza: festa con la Mens Sana



Il reliquiario, realizzato all’inizio del Cinquecento da un autore noto come il Maestro di Frosini, è il pezzo più pregiato. Vi sono impresse le immagini della vita del santo, al secolo Galgano Guidotti. Figura legata al mito della spada della roccia. Simbolo conservato all’interno dell’Eremo di Montesiepi, che lo stesso santo fece costruire nella collina al di sopra dell’abbazia che oggi porta il suo nome. L’opera, quando è stata recuperata, presentava diversi danni. Il fusto del piede era fratturato, le guglie deformate e mancava il primo rocchetto esagonale in smalto di congiunzione con il piede. L’intervento di restauro ha permesso di ricostruire quest’ultimo elemento attraverso una scansione da un’immagine di archivio. Altri piccoli elementi sono stati realizzati in resina con stampante 3d. Le facce del recto e del verso, decorate con smalti, sono state pulite e consolidate, quindi trattate con il plasma. La croce apicale, anch’essa andata perduta, è stata riprodotta dal maestro orafo Giovanni Raspini su modello di opere precedenti. Quando si concluderà la mostra nei Musei Vaticani, Siena potrà goderne a pieno. E’ già stato predisposto un allestimento nella cripta del Duomo. L’esposizione si aprirà a inizio marzo e si concluderà il 5 novembre.

Disabilità: nuovo percorso multisensoriale al Museo Civico per visitare la Maestà di Simone Martini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.