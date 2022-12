Siena, maltempo: fossi esondati e frane. Raffica di interventi sulla viabilità provinciale

06 dicembre 2022 a

Maltempo, in seguito all’ondata di incessante pioggia che ha interessato la provincia di Siena sono emerse alcune criticità, anche di entità abbastanza grave. La più significativa sulla viabilità provinciale è stata quella sulla Sp 45 del Brunello, in località Val di Cava, inizialmente chiusa a causa dell’esondazione dei due fossi Suga e Sughino e poi riaperta in seguito all’intervento del personale incaricato. I Vigili del Fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti alle ore 10:10 proprio sulla SP 45 del Brunello in località La Cava, in seguito alle forti piogge, per la tracimazione del fosso. L'acqua aveva invaso temporaneamente la sede stradale interrompendo la circolazione. I Vigili del fuoco in assetto fluviale sono stati inviati sul posto per un più rapido intervento. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall’evento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale. La situazione attualmente è tornata alla normalità.

Da segnalare inoltre, sempre lungo la viabilità provinciale, la Sp 451 di Monte Oliveto che è stata interessata da una frana nella parte a monte su cui è intervenuto personale della Provincia e una ditta incaricata. In seguito all’esondazione di un torrente nella parte a valle ne è stata decisa la chiusura momentanea.

Sp 60/A che da Asciano arriva a San Giovanni d’Asso con alcuni fossi esondati è al momento pressoché impraticabile. Attualmente è aperta ma presidiata da personale incaricato della Provincia.

Sp 34/D l’acqua del torrente Stile ha raggiunto il livello di guardia del ponte provvisorio. Al momento la strada è aperta ma presidiata da personale incaricato della Provincia. In caso di peggioramento delle condizioni meteo se ne valuterà la chiusura.

Sp 103 di Castiglion del Bosco in località Pian Petrucci il ponte sull’Ombrone è attualmente chiuso per sicurezza e l’area è attualmente presidiata da personale della Provincia.

Non si registrano, al momento, particolari criticità nelle aree dell’Amiata, della Val d’Orcia e al Nord della provincia.





