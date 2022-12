Università di Siena: 2.200 domande per 20 posti di lavoro. Il 40% arriva da altre regioni

06 dicembre 2022 a

Sono più che raddoppiate nell’arco di appena sette giorni le domande per prendere parte al concorso indetto dall’Università degli studi di Siena per 20 posti di lavoro a tempo indeterminato nell’area tecnico-amministrativa per le sedi di Siena e Arezzo: erano 1.000 a una settimana dalla scadenza, che era fissata a lunedì 28 novembre, ma in sette giorni sono divenute ben 2.200.

Il 60% di queste domande arriva da senesi e toscani, il 40% arriva invece da persone che abitano in altre regioni d’Italia. Il numero totale relativo alle richieste di partecipazione è veramente alto e ciò ha portato gli organi decisionali dell’ateneo a optare per l’effettuazione di una iniziale prova preselettiva, che sarà tenuta tra la fine di gennaio e il mese di febbraio. Sarà una prova cruciale per i candidati, che da 2.200 passeranno a 100 dopo tale test. Saranno poi per l’appunto i primi cento della prova preselettiva a effettuare il concorso vero e proprio, che potrà tenersi in primavera e che porterà all’assunzione di venti persone.

Da una quindicina di anni non veniva effettuato in ateneo un concorso simile, con questi numeri. Nel corso degli anni sono molto diminuiti i numeri dei dipendenti dell’università senese: tanti lavoratori sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Il turn over è rimasto bloccato, adesso grazie a questo concorso arriverà una prima boccata di ossigeno. Ora i dipendenti dell’ateneo sono circa 800 ma solamente quattro anni fa erano 1.100. Quindi il loro numero è diminuito in quattro anni di circa 300 unità.

