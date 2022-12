Siena, caro energia anche sul Monte Amiata: apertura ridotta degli impianti di risalita e innevamento fermo

Mariella Baccheschi 05 dicembre 2022 a

Le due società degli impianti di risalita del Monte Amiata hanno comunicato le aperture e le tariffe per la nuova stagione invernale 2022-2023. In estrema sintesi, il problema del caro energia rimane irrisolto. Aperture ridotte e impianto di innevamento, che per adesso rimarrà fermo. Si confida nella neve naturale, che cada abbondante dal cielo e, grazie alla scelta di non aver aumentato le tariffe rispetto allo scorso anno, “nel turismo di prossimità, con gite giornaliere e escursioni quotidiane a basso costo”.

Isa srl versante grossetano e Ais srl versante senese nella nota congiunta diramata fanno anche sapere che “nelle ultime ore si è concluso un ulteriore incontro con le amministrazioni locali delle Terre Alte dell’Amiata (comuni di Abbadia San Salvatore, Castel del Piano e Seggiano) sul problema, sollevato nelle scorse settimane, dell’apertura della stazione in relazione ai costi energetici che, negli ultimi tempi, sono più che triplicati e che vedevano a rischio l’apertura della Stazione invernale per la prossima stagione dato il costo dell’energia da sostenere da parte di queste aziende energivore, specialmente per l’impianto di innevamento, strumento necessario per poter garantire ininterrottamente l’attività della stazione da Natale a marzo e in molti casi indispensabile anche per assicurarne l’apertura”. E, aggiungono: “Nella consapevolezza che l’apertura della stazione sciistica sia senza alcun dubbio fondamentale volano dello sviluppo economico invernale di tutto il comparto montano amiatino, gli amministratori locali e regionali, in sinergia con gli operatori degli impianti di risalita, stanno cercando soluzioni idonee allo scopo di poter affrontare e risolvere le inevitabili problematiche legate al caro-bollette che attualmente impediscono l’uso dell’impianto di innevamento necessario a garantire la fruibilità dell’area sciabile”.

L’Amiata è pronta alla apertura: “le operazioni e gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti di risalita e dell’innevamento sono conclusi; i dispositivi di sicurezza sono già stati tutti riposizionati insieme ad altri nuovi, necessari per rendere ancora più sicuri i tracciati o per sostituire reti e materassi usurati; i battipista sono stati oggetto di manutenzione straordinaria e ordinaria e sono pronti a svolgere il loro lavoro”. Mancano invece le risorse necessarie a utilizzare l’impianto di innevamento. Ma non muore la speranza “di aprire già dall’Immacolata e di fare un Natale con tanta neve naturale e soprattutto con tanti turisti sciatori”. In Regione, intanto, è stata depositata la mozione di Diego Petrucci (consigliere regionale di Fratelli d’Italia) che sollecita la Regione Toscana a interventi di sostegno.

