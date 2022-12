Caccia, respinto dal Consiglio di Stato l'appello contro il calendario venatorio della Toscana

05 dicembre 2022 a

Il Consiglio di Stato in data di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, ha respinto l’appello cautelare proposto dalle Associazioni ambientaliste e animaliste (in particolare dalle seguenti sigle: Lipu Birdlife, Wwf, E.N.P.A, Lav, Lac) contro il calendario venatorio regionale toscano per i tempi di prelievo di alcune specie di uccelli migratori (in particolare si tratta di tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, beccaccino, beccaccia, frullino, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, marzaiola, fischione, codone, canapiglia, germano reale, mestolone).

Già il Tar - Tribunale amministrativo regionale - della Toscana, nello scorso mese di ottobre, aveva respinto la richiesta di sospensione del calendario venatorio proposta dalle stesse associazioni ambientaliste e animaliste.

Il Consiglio di Stato, sollecitato quindi dalle stesse Associazioni a esprimersi a riguardo, ha ribadito la bontà del calendario venatorio regionale toscano, ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare, anche alla luce dei profili di carattere processuale sollevati dalle parti appellate.

Qui di seguito, invece, la nota che aveva diffuso la Regione Toscana il 20 ottobre 2022 a seguito della decisione del Tar.

"Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensione del Calendario venatorio regionale toscano 2022-2023 proposta dalle associazioni ambientaliste e animaliste riconoscendo che le determinazioni contenute nel calendario sono frutto di un’articolata istruttoria e sono supportate da una puntuale motivazione. La Regione Toscana, ha appreso l’esito della sentenza con la cautela imposta dalla natura provvisoria del provvedimento".

